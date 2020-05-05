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Волчек против СК: "Дело о расчлененке" напрямую связано с исчезновением белорусских политиков

05.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник просит главу СК возбудить служебную проверку в отношении следователей за «нарушения законности во время проведения незаконных обысков в моей квартире 3 января 2020 года в связи с их подозрением о совершении тяжкого преступления».

Волчек против СК: "Дело о расчлененке" напрямую связано с исчезновением белорусских политиков
Новогодние обыски в квартире Олега Волчека по «делу о расчлененке» до сих пор производят эхо. 3 мая правозащитник направил обращение на имя председателя Следственного комитета Ивана Носкевича с требованием признать действия следователей, производивших обыски в квартире Волчека, незаконными и возбудить против них служебную проверку.

О каких обысках идет речь


2 января 2020 года коммунальщики обнаружили в реке Свислочь спортивную сумку с отрезанными кистями.

В квартире Олега Волчека и его брата на проспекте Победителей в Минске, которая находится в 500 метрах от места обнаружения страшной находки, проведены два обыска.

5 января в Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, чей труп обнаружен в квартире на Романовской Слободе.

8 января найдена минчанка Анна Климович, которую объявляли в розыск в связи исчезновением по месту жительства и из-за которой проходили обыски у правозащитника Олега Волчека.

10 января 26-летнему уроженцу Туркменистана предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса), он взят под стражу.

13 января Олег Волчек направил жалобу Генпрокурору на незаконные действия прокурора города Минска Олега Лаврухина. Правозащитник потребовал прекратить уголовное преследование его и его близких родственников, в связи с отсутствием в действиях какого-либо состава преступления. И кроме того, правозащитник требует «принести официальное извинение от имени прокуратуры города Минска за выдачу санкции на незаконный обыск в моей квартире в связи с убийством женщины».
Прокуратура признала действия следственных органов законными, вещи ему не вернули. Естественно, никаких извинений Волчек тоже не дождался.

Что нарушили следователи

«Никогда, даже в кошмарном сне, не мог подумать, что ночью придут ко мне следователи в квартиру и будут искать следы трупа, - пишет Волчек. - Прошло четыре месяца, но никто из руководства Следственного комитета не принёс извинений за действия следователей, которые причинили мне моральный, физический вред и моей деловой репутации, как человека, исполняющего общественный долг по защите прав человека в Беларуси».


В 2 часа ночи 3 января следователи Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, не имея достаточных доказательств, что я или мои близкие родственники причастны к убийству женщины, которая была обнаружена в сумке на берегу реки Свислочь (на момент проведения следственного действия мне об этом не говорили, просто все проводилось молча и тихо), провели незаконный обыск в моей квартире (санкции прокурора района на это не было). 
Незаконность данного обыска следователями Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь выразилось в следующем:
  • несоблюдение правил проведения обыска;
  • производство обыска должно соответствовать уголовно-процессуальным нормам, регулирующим основание проведения обыска (статьи 208, 211 УПК) и порядок его проведения (статья 210 УПК, части 8 - 10 статьи 204 УПК). Нарушение обозначенных требований, предъявляемых к обыску, является основанием для признания его незаконным и соответственно привлечения виновных к ответственности по статье 398 Уголовного Кодекса Республики Беларусь;
  • без объявления состава следственной группы проводился обыск. Было более четырех человек. Однако, кто и что делает в моей квартире не говорил;
  • проведение обыска проходило без участия одного понятого, а по закону необходимо два понятых. 
  • следователь пригласил моего соседа после окончания обыска, который пришёл сонный в майке и шортах, чтобы формально подписать протокол осмотра места происшествия и протокол изъятия вещественных доказательств;
  • следственное действие проходило без предъявления постановления на обыск,  санкционированного прокурором;
  • у следственной группы отсутствовали исключительные обстоятельства, которые им позволяли проводить обыск без санкции прокурора. 
Днем 3 января в квартире Волчека прошел второй обыск. С теми же нарушениями.
«Я обоснованно подозревал, что в отношении меня может готовиться провокация, а именно, обвинение в убийстве человека. В связи с чем я обратился к общественности о придании огласке данного нарушения моих прав и свобод, - пишет Волчек. - Этот случай с незаконными обысками я связываю напрямую с моей правозащитной деятельностью, особенно с событиями последней недели, когда я как представитель семьи Юрия Захаренко  комментировал высказывания бывшего сотрудника СОБР Юрия Гаравского, который признался журналистам  Deutsche Welle, что он принимал участие в убийстве министра МВД Юрия Захаренко, вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского».

Чего требует правозащитник

Возбудить служебную проверку в отношении следователей Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь и следователей Управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску за нарушения законности во время проведения незаконных обысков 3 января 2020 года в связи с их подозрением о совершении тяжкого преступления.

Признать незаконными действия следователей и поставить вопрос об их дальнейшей службе в следственных органах за нарушения прав и свобод граждан. 
Кроме того, Волчек просит исключить его персональные данные из материалов уголовного дела.

Волчек требует вынести постановление о прекращении уголовного преследования в отношении его и его близких родственников, а также ждет официальное извинение от имени Следственного комитета.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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