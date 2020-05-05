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Китай завершит строительство своей космической орбитальной станции к 2022 году
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Китай осуществит 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции к 2022 году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин, сообщает ТАСС.
«Строительство китайской космической орбитальной станции будет завершено к 2022 году, в общей сложности планируется осуществить 12 миссий», — сказал Цзи Цимин. Он отметил, что «после успешного запуска во вторник ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В», «Чанчжэн-5-Би») с прототипом пилотируемого космического корабля, на орбиту будут запущены базовый модуль космической станции, а также два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэньтянь», что станет основой будущей космической орбитальной станции».
Сегодня в 18.00 по пекинскому времени Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B с прототипом пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы. Через 488 секунд полезная нагрузка отсоединилась от ракеты-носителя и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной. Согласно плану, Long March-5B будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской космической орбитальной станции.
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Китай осуществит 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции к 2022 году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил помощник...
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