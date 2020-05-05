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В Беларуси в честь юбилея Победы шесть тысяч осужденных выйдут на свободу
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Палата представителей Беларуси приняла законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал «МИР 24».
Это коснется почти шести тысяч осужденных. Амнистия впервые распространится на тех, кто совершил коррупционные преступления – но только если они возместили ущерб. На амнистию могут рассчитывать беременные женщины, инвалиды, пенсионеры и несовершеннолетние. В отношении каждого будет принято отдельное решение.
На тех, кто совершил ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков, амнистия не распространяется.
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На амнистию могут рассчитывать беременные женщины, инвалиды, пенсионеры и несовершеннолетние.
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