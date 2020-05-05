В Беларуси в честь юбилея Победы шесть тысяч осужденных выйдут на свободу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Палата представителей Беларуси приняла законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал «МИР 24».

Это коснется почти шести тысяч осужденных. Амнистия впервые распространится на тех, кто совершил коррупционные преступления – но только если они возместили ущерб. На амнистию могут рассчитывать беременные женщины, инвалиды, пенсионеры и несовершеннолетние. В отношении каждого будет принято отдельное решение.

«У нас очень сильная уголовно-исполнительная инспекция и надзор за теми, кто условно-досрочно освобожден и другими. Участковые все их знают. Конечно же, они первые объекты пристального наблюдения. Заброшенными и вольно совсем себя чувствующими они не будут. Гласный и негласный контроль за ними будет. Не навязчивый, не оскорбительный, не унизительный, но все-таки», – пояснил министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.

На тех, кто совершил ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков, амнистия не распространяется.