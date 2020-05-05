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Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

05.05.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тяжелые, не тяжелые, но главное – вы, наверное, слышите это везде – аппараты искусственной вентиляции легких. Это главное для спасения людей. У нас чисто ИВЛ на сегодняшний день (мы, правда, сейчас еще закупили, подходят к нам десятки этих аппаратов) 2,5 тысячи, я уже эту цифру называл. Будем брать ИВЛ – 2,5 тысячи.   

Сегодня на ИВЛ 240 человек. Это 9,5 % от наличия ИВЛ. 9,5 % всего! То, от чего умирали люди, не могли оказать в Италии, Испании, Франции, Великобритании людям помощь – отсутствие ИВЛ. У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему весь этот шум на этих каналах?

И у нас сегодня за сутки, даже меньше суток, освободилось 300 коек. Мы их заполняли, заполняли, люди болели и так далее. Сегодня уже освободилось 300 коек. Министр здравоохранения мне вчера доложил, что они начинают – помните Витебск? – Витебск, они начинают возвращать больницы к нормальному режиму. То есть одну, вторую больницу зачищают, вымывают и отдают в распоряжение другим больным – сердечно-сосудистым, онкологическим и так далее. Хотя у нас из 10 тысяч коек на сегодняшний день COVID и прочими где-то около 6 % только занято.

Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
 
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