|
Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня на ИВЛ 240 человек. Это 9,5 % от наличия ИВЛ. 9,5 % всего! То, от чего умирали люди, не могли оказать в Италии, Испании, Франции, Великобритании людям помощь – отсутствие ИВЛ. У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему весь этот шум на этих каналах?
И у нас сегодня за сутки, даже меньше суток, освободилось 300 коек. Мы их заполняли, заполняли, люди болели и так далее. Сегодня уже освободилось 300 коек. Министр здравоохранения мне вчера доложил, что они начинают – помните Витебск? – Витебск, они начинают возвращать больницы к нормальному режиму. То есть одну, вторую больницу зачищают, вымывают и отдают в распоряжение другим больным – сердечно-сосудистым, онкологическим и так далее. Хотя у нас из 10 тысяч коек на сегодняшний день COVID и прочими где-то около 6 % только занято.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)