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Лукашенко и Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в
«В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)», — рассказали в пресс-службе.
Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.
Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.
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Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов...
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