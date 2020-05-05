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В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч

05.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске объявили тендер на вывешивание и снятие 6700 флагов в городе.

Городское жилищно-коммунальное хозяйство ищет желающих поучаствовать в праздничном оформлении города в период с мая по декабрь 2020 года. Приблизительная стоимость — 19 тысяч рублей (это 7,7 тысячи долларов)! Эти немалые деньги возьмут из городского бюджета, передает "Еврорадио".

Исполнитель должен вывесить флаги, предназначенные для праздничного оформления города, а после "в ранее оговорённые сроки" их снять. Оплата будет производиться только по факту выполненных работ.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске объявили тендер на вывешивание и снятие 6700 флагов в городе.
 
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