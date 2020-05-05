В Витебске объявлен тендер на вывешивание и снятие флагов за 19 тысяч

"Еврорадио" . Городское жилищно-коммунальное хозяйство ищет желающих поучаствовать в праздничном оформлении города в период с мая по декабрь 2020 года. Приблизительная стоимость — 19 тысяч рублей (это 7,7 тысячи долларов)! Эти немалые деньги возьмут из городского бюджета, передает





Исполнитель должен вывесить флаги, предназначенные для праздничного оформления города, а после "в ранее оговорённые сроки" их снять. Оплата будет производиться только по факту выполненных работ.



