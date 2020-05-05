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Лукашенко оценил разработки белорусских ученых в области электротранспорта: «Очень впечатляет»
Источник материала: ОНТ
Новая научная школа, генерация компетенций для решения любых задач – и вся инфраструктура, за исключением разве что производства некоторых комплектующих. Сегодня белорусские учёные и промышленники показали Президенту разработки в сфере электротранспорта.
Александр Лукашенко посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. О том, что двигатель внутреннего сгорания уступает всё больше своих позиций моторам на электрической тяге, говорят давно и во всём мире. Первой целью такого переформатирования была борьба за экологию и «чистую энергию», затем электроавтомобили и скутеры стали просто модными.
В Беларуси всё это подкреплено ещё и экономикой: скоро введут в строй атомную электростанцию, и это позволит уменьшить зависимость от поставок нефти. Правда, сначала (и об этом не единожды говорил Президент) нужно подготовить систему к максимальному использованию электричества.
Кстати, Указ о льготах при использовании электроавтомобиля Александр Лукашенко подписал. Но пока такие машины мы импортируем. А ведь можем делать и сами. Задача такая ставилась уже давно, и сегодня Президент проинспектировал, как её выполняют учёные, параллельно оценивая каждую новинку.
На испытательном полигоне – готовность номер один, хоть это и не тест-драйв, но тест для автоконструкторов, да и Академии наук в целом.
В гости Александра Лукашенко учёные позвали ещё зимой. Обещали, что покажут разработки. Речь в первую очередь о транспорте с приставкой «электро». Его развитие – поручение Президента. Но замысел сегодняшнего посещения – куда шире.
Автопром – это бренд Беларуси. Так почему бы не разнообразить его актуальными электрокарами? Технологическая конкуренция в мире растёт, а значит, науку, настаивает Президент, необходимо активно подключать к развитию страны. Особенно в грядущей пятилетке.
Предметный разговор пойдёт в ангаре. Первым докладывает Владимир Гусаков. Об опытных образцах электротранспорта председатель президиума Академии наук рассказывает не без гордости. Машины, считай, полностью белорусские: за исключением кузова (он китайский) – свои электродвигатели, батареи, системы управления. Производство компонентов, с одной стороны, освоено. С другой, масштабы, говорят учёные, отнюдь не те.
Развитие электротранспорта – это не только про легковушки. Карт-бланш конструкторы используют по полной. Работа ведётся по разным направлениям: от электросамокатов до создания льдозаливочного комбайна с электроприводом. Чуть позже не на плакатах, а вживую образцы покажут Президенту, но первым станет электробус – неожиданно под маркой МАЗ. При этом новинка лишь немногим дороже дизельного аналога.
Без подзарядки электробус способен проехать до трёхсот километров, то есть запас хода у него не меньше, чем у моделей мировых производителей. А вот ответ от Академии наук ждал на полигоне. На сто метров (на столько растянулась экспозиция) – десятки оригинальных идей. Если седан и минивен многие уже видели, то на этот родстер у создателей грандиозные планы!
Лёгкий манёвренный кабриолет разгоняется до 170 километров в час. А вот новым образцом коммунальной техники заинтересовались столичные власти. Перспективной разработку считает и Президент.
Заказ сформируют и на комбайны для заливки льда. Машина работает на электроприводе. Оснастить такой техникой арены сегодня поручил Александр Лукашенко. Пока речь – о 25 опытных экземплярах.
Не меньший интерес представляет начинка. Президенту показали разработки отечественных батарей. Учёные активно работают над их совершенствованием.
Что до более компактного транспорта: электроскутеры, самокаты, мотоциклы – в целом модели Президент одобрил, но дизайн попросил доработать. Изобретать велосипед не нужно. В пример Александр Лукашенко привёл китайский аналог.
Показали Главе государства также модели зарядных станций, беспилотники и авиационные комплексы. Представленные образцы Александра Лукашенко заинтересовали, а эту винтокрылую машину в перспективе и вовсе пообещал протестировать. Впечатлениями Президент поделился, отвечая на вопросы журналистов.
Покидая полигон, Президент дал понять – у разговора будет продолжение. Пока же – всем разработкам зелёный свет. Учёные пообещали доверие оправдать.
Фото: БЕЛТА
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Новая научная школа, генерация компетенций для решения любых задач – и вся инфраструктура, за исключением разве что производства некоторых комплектующих. Сегодня...
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