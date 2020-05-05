Лукашенко оценил разработки белорусских ученых в области электротранспорта: «Очень впечатляет»

Источник материала: ОНТ

Новая научная школа, генерация компетенций для решения любых задач – и вся инфраструктура, за исключением разве что производства некоторых комплектующих. Сегодня белорусские учёные и промышленники показали Президенту разработки в сфере электротранспорта.

Александр Лукашенко посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. О том, что двигатель внутреннего сгорания уступает всё больше своих позиций моторам на электрической тяге, говорят давно и во всём мире. Первой целью такого переформатирования была борьба за экологию и «чистую энергию», затем электроавтомобили и скутеры стали просто модными.

В Беларуси всё это подкреплено ещё и экономикой: скоро введут в строй атомную электростанцию, и это позволит уменьшить зависимость от поставок нефти. Правда, сначала (и об этом не единожды говорил Президент) нужно подготовить систему к максимальному использованию электричества.

Кстати, Указ о льготах при использовании электроавтомобиля Александр Лукашенко подписал. Но пока такие машины мы импортируем. А ведь можем делать и сами. Задача такая ставилась уже давно, и сегодня Президент проинспектировал, как её выполняют учёные, параллельно оценивая каждую новинку.

На испытательном полигоне – готовность номер один, хоть это и не тест-драйв, но тест для автоконструкторов, да и Академии наук в целом.

В гости Александра Лукашенко учёные позвали ещё зимой. Обещали, что покажут разработки. Речь в первую очередь о транспорте с приставкой «электро». Его развитие – поручение Президента. Но замысел сегодняшнего посещения – куда шире.

Автопром – это бренд Беларуси. Так почему бы не разнообразить его актуальными электрокарами? Технологическая конкуренция в мире растёт, а значит, науку, настаивает Президент, необходимо активно подключать к развитию страны. Особенно в грядущей пятилетке.

Предметный разговор пойдёт в ангаре. Первым докладывает Владимир Гусаков. Об опытных образцах электротранспорта председатель президиума Академии наук рассказывает не без гордости. Машины, считай, полностью белорусские: за исключением кузова (он китайский) – свои электродвигатели, батареи, системы управления. Производство компонентов, с одной стороны, освоено. С другой, масштабы, говорят учёные, отнюдь не те.

Развитие электротранспорта – это не только про легковушки. Карт-бланш конструкторы используют по полной. Работа ведётся по разным направлениям: от электросамокатов до создания льдозаливочного комбайна с электроприводом. Чуть позже не на плакатах, а вживую образцы покажут Президенту, но первым станет электробус – неожиданно под маркой МАЗ. При этом новинка лишь немногим дороже дизельного аналога.

Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильно завода: «Сегодня цена опытного образца электробуса – порядка 420 тысяч евро. При выходе на серийность мы можем снизить ее до 350-360 тысяч евро».

Без подзарядки электробус способен проехать до трёхсот километров, то есть запас хода у него не меньше, чем у моделей мировых производителей. А вот ответ от Академии наук ждал на полигоне. На сто метров (на столько растянулась экспозиция) – десятки оригинальных идей. Если седан и минивен многие уже видели, то на этот родстер у создателей грандиозные планы!

Лёгкий манёвренный кабриолет разгоняется до 170 километров в час. А вот новым образцом коммунальной техники заинтересовались столичные власти. Перспективной разработку считает и Президент.

Заказ сформируют и на комбайны для заливки льда. Машина работает на электроприводе. Оснастить такой техникой арены сегодня поручил Александр Лукашенко. Пока речь – о 25 опытных экземплярах.

Не меньший интерес представляет начинка. Президенту показали разработки отечественных батарей. Учёные активно работают над их совершенствованием.

Что до более компактного транспорта: электроскутеры, самокаты, мотоциклы – в целом модели Президент одобрил, но дизайн попросил доработать. Изобретать велосипед не нужно. В пример Александр Лукашенко привёл китайский аналог.

Показали Главе государства также модели зарядных станций, беспилотники и авиационные комплексы. Представленные образцы Александра Лукашенко заинтересовали, а эту винтокрылую машину в перспективе и вовсе пообещал протестировать. Впечатлениями Президент поделился, отвечая на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Меня это впечатляет, даже очень впечатляет. Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить. Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту».

Покидая полигон, Президент дал понять – у разговора будет продолжение. Пока же – всем разработкам зелёный свет. Учёные пообещали доверие оправдать.

Фото: БЕЛТА

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