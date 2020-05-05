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«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

05.05.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Уже с первых дней войны близких искали не только по фотографии. Люди выстраивались в очереди на документальные фронтовые фильмы и в каждом хроникальном кадре высматривали лицо родного человека.

«Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Семён Школьников, фронтовой кинооператор:   
По два, по три раза смотрели один и тот же фильм. Потому что им показалось, что этот человек это их папа или кто-то из близких родственников. Когда мы появлялись с камерой, то каждый солдат, каждый офицер говорил: «Парень, сними, может быть, дома увидят, что живой».   

Люди в материале: Семен Школьников

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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