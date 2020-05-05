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Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу вам задавать вопрос, догадайтесь с трех раз, почему. Наверное, вам и без трех раз понятно, почему.
Мы выдержим, мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. У нас же нет самоизоляции. А в Москве есть, в Питере есть. Так мы же самоизолировались намного меньше, чем они. Это значит, люди понимают.
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Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
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