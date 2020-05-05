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Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого»: Игорь Петришенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь»

05.05.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого»: Игорь Петришенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь»

Они подарили нам 75 мирных лет! Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается во всех уголках страны. В преддверии важной исторической даты – дань памяти погибшим отдали в мемориальном комплексе «Хатынь».  

Сначала минута молчания. Затем к вечному огню вице-премьер страны вместе с другими участниками акции возложил цветы. Сегодня в Беларуси больше девяти тысяч военных захоронений. «Хатынь» хранит в себе одно из самых трагических воспоминаний. Не забывать о котором важно всегда. Особенно юному поколению, которое продолжает нести великую историю дальше. 

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Музейный комплекс должен как можно больше привлекать сюда туристов. Мы активно сейчас обсуждали с руководством музея, что мы активно возобновим и активизируем процесс того, чтобы наши школьники, наши студенты чаще бывали здесь». 

К эстафете памяти сегодня подключилась молодежь. Цветы благодарности легли к мемориальным доскам и знакам, памятникам героям. К юбилею Победы Белорусский республиканский союз молодежи запустил трехдневный «Прямой эфир». Стать участником сможет каждый, не выходя из дома. В режиме онлайн зрителям покажут интервью с главными героями – ветеранами. А также приоткроют семейные истории белорусов. 

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Мы хотим пообщаться с обычными белорусами, которые уже достигли каких-то результатов в спорте, творчестве, и каждый в любом уголке Беларуси сможет посмотреть в сети интернет этот on-air-марафон. С нашими гостями поговорим о том, как их семьи коснулась Великая Отечественная война, как в их семье и в каждой семье белорусской чтят память о героях». 

В эфире будут и отрывки из пьес. Зрители смогут побывать даже на музыкальном рандеву. Песни военных лет исполнят белорусские артисты. 

Фото: БЕЛТА

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Они подарили нам 75 мирных лет! Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается во всех уголках страны. В преддверии важной исторической...
 
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