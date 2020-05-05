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Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого»: Игорь Петришенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь»
Источник материала: ОНТ
Они подарили нам 75 мирных лет! Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается во всех уголках страны. В преддверии важной исторической даты – дань памяти погибшим отдали в мемориальном комплексе «Хатынь».
Сначала минута молчания. Затем к вечному огню вице-премьер страны вместе с другими участниками акции возложил цветы. Сегодня в Беларуси больше девяти тысяч военных захоронений. «Хатынь» хранит в себе одно из самых трагических воспоминаний. Не забывать о котором важно всегда. Особенно юному поколению, которое продолжает нести великую историю дальше.
К эстафете памяти сегодня подключилась молодежь. Цветы благодарности легли к мемориальным доскам и знакам, памятникам героям. К юбилею Победы Белорусский республиканский союз молодежи запустил трехдневный «Прямой эфир». Стать участником сможет каждый, не выходя из дома. В режиме онлайн зрителям покажут интервью с главными героями – ветеранами. А также приоткроют семейные истории белорусов.
В эфире будут и отрывки из пьес. Зрители смогут побывать даже на музыкальном рандеву. Песни военных лет исполнят белорусские артисты.
Фото: БЕЛТА
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Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого»: Игорь Петришенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь»
Они подарили нам 75 мирных лет! Республиканская эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается во всех уголках страны. В преддверии важной исторической...
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