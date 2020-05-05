«Остров чистоты и вкуса» запускает новый сервис доставки

Источник материала: ОНТ

Привычные покупки стали доступнее для тех жителей сельской местности, которые не пользуются интернетом или гаджетами. В деревню или дачный поселок приедет «Остров-доставка». 90 грузовых микроавтобусов и 140 грузовых фургонов будут доставлять заказы по всей стране.

Сельских жителей в недостатке гостеприимства не обвинишь. Посетителей в фирменных жилетках «Острова чистоты и вкуса» ждут теперь особенно. В планшетах и каталогах – целый магазин.

Что для жителей больших городов привычно, то для сельчан – особенно для старшего поколения – в новинку. Доставкой в регионах не избалованы. За покупками приходится ездить в ближайший город или ждать автолавку с неудобным графиком. «Остров-доставка» берется решить проблему – комфортно и с выгодными ценами. Оформить заказ поможет агент.

Регина Малашук, покупатель: «В нашем населенном пункте с магазинами, конечно, не очень удобно. За покупками, за продуктами мы ездим в Минск, т. к. автолавка бывает редко. Вот совсем недавно мы узнали о том, что можно заказать и использовать доставку на дом продуктов из "Острова чистоты и вкуса". Это очень удобно!»

Ольга Баланова, руководитель E-commerce сети дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса»: «Автомобили "Остров-доставка" будут посещать почти все отдаленные населенные пункты страны, где нет в шаговой доступности магазина "Остров чистоты и вкуса" с численностью населения более 300 человек. Сервис "Остров-доставка" сохранил все выгодные предложения магазинов "Острова чистоты и вкуса". Делая заказ, вы получаете скидку 15% от начальной цены на все неакционные товары. Мы также сохранили наши стандартные скидки до 50%, как в магазинах шаговой доступности: это и продукты питания, и бытовая химия, и косметика. Минимальный сумма заказа сервиса "Остров-доставки" – от 15 рублей. Доставка товаров бесплатная».

К ассортименту в дискаунтерах уже привыкли. Магазинов по всей стране немало. Всегда есть выгодные предложения, на полках – и товары для дома, и косметика, и бакалея. То же – и в «Остров доставке». Регина Владиславовна с технологиями на «вы». Но с покупками справилась – просто показала агенту, что хочет приобрести. Совсем скоро можно получать заказ.

Вариантов доставки два: забрать заказ, когда автомобиль приедет в населенный пункт, или заказать товары на дом в удобное время. Говорят, в любом случае лучше, чем ехать в магазин, особенно когда медики рекомендуют чаще оставаться дома.

Позаботились, чтобы с современным сервисом не пришла и современная проблема – мошенничество. Внимание – на бейдж и униформу агента. Оплата – только при получении заказа.

Ольга Баланова, руководитель E-commerce сети дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса»: «Каждый наш сотрудник сервиса "Остров-доставка" имеет брендированную верхнюю одежду, именной бейдж, где размещена фотография агента, ФИО и печать. И самое важное: оплата производится в момент получения заказа».

Местные хозяйки оценили: сервис не хуже столичного, в пакетах все, что заказано. И цены ниже, чем в местных небольших магазинах. «Остров чистоты и вкуса» обещает: продолжат радовать своих покупателей и новыми проектами.

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