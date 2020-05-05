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«Остров чистоты и вкуса» запускает новый сервис доставки
Источник материала: ОНТ
Привычные покупки стали доступнее для тех жителей сельской местности, которые не пользуются интернетом или гаджетами. В деревню или дачный поселок приедет «Остров-доставка». 90 грузовых микроавтобусов и 140 грузовых фургонов будут доставлять заказы по всей стране.
Сельских жителей в недостатке гостеприимства не обвинишь. Посетителей в фирменных жилетках «Острова чистоты и вкуса» ждут теперь особенно. В планшетах и каталогах – целый магазин.
Что для жителей больших городов привычно, то для сельчан – особенно для старшего поколения – в новинку. Доставкой в регионах не избалованы. За покупками приходится ездить в ближайший город или ждать автолавку с неудобным графиком. «Остров-доставка» берется решить проблему – комфортно и с выгодными ценами. Оформить заказ поможет агент.
К ассортименту в дискаунтерах уже привыкли. Магазинов по всей стране немало. Всегда есть выгодные предложения, на полках – и товары для дома, и косметика, и бакалея. То же – и в «Остров доставке». Регина Владиславовна с технологиями на «вы». Но с покупками справилась – просто показала агенту, что хочет приобрести. Совсем скоро можно получать заказ.
Вариантов доставки два: забрать заказ, когда автомобиль приедет в населенный пункт, или заказать товары на дом в удобное время. Говорят, в любом случае лучше, чем ехать в магазин, особенно когда медики рекомендуют чаще оставаться дома.
Позаботились, чтобы с современным сервисом не пришла и современная проблема – мошенничество. Внимание – на бейдж и униформу агента. Оплата – только при получении заказа.
Местные хозяйки оценили: сервис не хуже столичного, в пакетах все, что заказано. И цены ниже, чем в местных небольших магазинах. «Остров чистоты и вкуса» обещает: продолжат радовать своих покупателей и новыми проектами.
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Привычные покупки стали доступнее для тех жителей сельской местности, которые не пользуются интернетом или гаджетами. В деревню или дачный поселок приедет...
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