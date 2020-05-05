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Информационная пандемия. Как не потеряться в потоке фейков и вранья?
Источник материала: ОНТ
Пока мир ищет пути выхода из коронакризиса, не стоит забывать еще об одной пандемии, через которую мы проходим, – информационной.
Это вал сообщений, среди которых огромное количество фейков, намеренного вранья, полуправды, запугивания и искажения. Разобраться сложно, но нужно. Иначе можно навредить и себе, и другим.
В студии «ОбъективНо» – председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков и директор Представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.
Подробности в видео.
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Пока мир ищет пути выхода из коронакризиса, не стоит забывать еще об одной пандемии, через которую мы проходим, – информационной. Это вал сообщений, среди которых...
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