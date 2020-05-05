9 Мая в Лиде пройдут мероприятия без традиционного шествия и народных гуляний

Источник материала: Lida.Info





Лидчина готовится отметить 75-летие Великой Победы.

На 9 Мая запланированы праздничные мероприятия, но, во избежание массового скопления людей, они пройдут без традиционного шествия, увеселительных мероприятий, концертов и уличной торговли.

При этом каждый из ветеранов в главный свой праздник обязательно получит именные поздравления от Президента Беларуси, председателей Гродненского облисполкома и Лидского райисполкома. Так в дни акции «Солдат Победы» представители оргкомитета, соблюдая все санитарные требования, торжественно поздравят ветеранов по месту их жительства, вручат поздравительные адреса, подарки и цветы. У дома ветерана, с его согласия, военный оркестр исполнит музыкальную композицию. Некоторым ветеранам, учитывая пожелания, открытки будут доставлены по почте, а денежные выплаты – перечислением на карт-счета. Сегодня на Лидчине проживает 28 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц к ним приравненных.

Мероприятия по программе празднования 75-летия Великой Победы в Лидском районе уже стартовали. В организациях созданы тематические экспозиции и выставки, учреждениями культуры мероприятия проводятся в сети Интернет. В эти майские дни к памятникам воинской славы и воинским захоронениям Великой Отечественной войны в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Помнит всех» возлагаются цветы от предприятий и учреждений Лидского района. Финальным аккордом станет митинг с возложением цветов к вечному огню у Кургана Бессмертия 9 мая в 11.00. Участие в нем ограничено представителями райисполкома, силовых структур, общественных организаций и предприятий.

В 11 часов на канале Лида-ТВ выйдет в эфир праздничная программа, где каждый из ветеранов Лидчины услышит свое поздравление и песню военных лет. Предварять передачу будет поздравление от председателя Лидского райисполкома Сергея Ложечника. Продолжит праздничный телевизионный эфир концерт «Великой Победе – 75!», подготовленный работниками культуры. Начало в 17.00. На 19 часов запланирована трансляция митинга с Кургана Бессмертия.

В праздничной программе Лидского района, приуроченной к 9 Мая, в этом году нет привычных народных гуляний, не будет проводиться и салют. Такое решение местной власти основано на рекомендации вышестоящего руководства, врачей-эпидемиологов, мнении жителей региона. От проведения праздника отказаться было невозможно, поэтому при планировании учитывалась эпидемиологическая обстановка. Мероприятия продуманы так, чтобы лидчане не были лишены возможности отметить «святой» для многих праздник, сообщает lida.by .