Парад Победы на 9 Мая: мнение экспертов

Источник материала: ОНТ

Всего три дня остаётся до юбилея Победы. 75-я годовщина. Для нас это значит 75 лет без войны. Отметить дату Беларусь собирается праздничным парадом – его мы увидим 9 мая. Наш Президент пригласил на торжества глав других государств. Ведь это история, которая объединяет.

И в нашей стране – к ней особое отношение. Совсем не случайно.

Игорь Валаханович, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Большинство населения в Беларуси составляют дети ветеранов, внуки ветеранов, тех людей, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях на фронтах, на советских фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском, в подпольном движении. Победа – это не пустой звук. Это событие, которое прошло по сердцам белорусов, которое укоренилось в историческом сознании, исторической памяти. Важно подобное отношение сохранить на уровне следующих поколений. Война – это символ, повторюсь, символ победы добра над злом. Невероятное испытание, в ходе которого белорусский народ выстоял, сохранился как нация, сохранил свою государственность».

Дмитрий Миронов, начальник управления образовательной деятельности Академии управления при Президенте Беларуси: «Наша суверенная страна – одна из многих государств, которые не переписывают историю, а сохраняют память о великом подвиге советского народа. Этот военный парад – один из тех элементов, который не является показателем военной мощи государства, военный парад во ознаменование Великой Победы – это дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и ветеранам, труженикам труда. Были военные парады, которые проходили и в более тяжелые времена, более тяжелой обстановке».

Пётр Петровский, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси: «75-я годовщина 9 мая – она особенная для Беларуси. У нас сегодня осталось всего около 5500 тысяч ветеранов. Два Героя Советского Союза, не факт, что мы в таком составе проведем такой парад на 80 годовщину Победы. На мой взгляд, это был бы очень инфантильный и опрометчивый поступок – отказ от Парада Победы. Легко спрятаться в самоизоляцию от Дня Победы, но невозможно День Победы отменить, и мы это должны понимать».

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