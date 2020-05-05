ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парад Победы на 9 Мая: мнение экспертов

05.05.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парад Победы на 9 Мая: мнение экспертов

Всего три дня остаётся до юбилея Победы. 75-я годовщина. Для нас это значит 75 лет без войны.  Отметить дату Беларусь собирается праздничным парадом – его мы увидим 9 мая. Наш Президент пригласил на торжества глав других государств. Ведь это история, которая объединяет.

И в нашей стране – к ней особое отношение. Совсем не случайно.  

Игорь Валаханович, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Большинство населения в Беларуси составляют дети ветеранов, внуки ветеранов, тех людей, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях на фронтах, на советских фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском, в подпольном движении. Победа – это не пустой звук. Это событие, которое прошло по сердцам белорусов, которое укоренилось в историческом сознании, исторической памяти. Важно подобное отношение сохранить на уровне следующих поколений. Война – это символ, повторюсь, символ победы добра над злом. Невероятное испытание, в ходе которого белорусский народ выстоял, сохранился как нация, сохранил свою государственность».

Дмитрий Миронов, начальник управления образовательной деятельности Академии управления при Президенте Беларуси: «Наша суверенная страна – одна из многих государств, которые не переписывают историю, а сохраняют память о великом подвиге советского народа. Этот военный парад – один из тех элементов, который не является показателем военной мощи государства, военный парад во ознаменование Великой Победы – это дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и ветеранам, труженикам труда. Были военные парады, которые проходили и в более тяжелые времена, более тяжелой обстановке». 

Пётр Петровский, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси: «75-я годовщина 9 мая – она особенная для Беларуси. У нас сегодня осталось всего около 5500 тысяч ветеранов. Два Героя Советского Союза, не факт, что мы в таком составе проведем такой парад на 80 годовщину Победы. На мой взгляд, это был бы очень инфантильный и опрометчивый поступок – отказ от Парада Победы. Легко спрятаться в самоизоляцию от Дня Победы, но невозможно День Победы отменить, и мы это должны понимать». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего три дня остаётся до юбилея Победы. 75-я годовщина. Для нас это значит 75 лет без войны.  Отметить дату Беларусь собирается праздничным парадом – его мы увидим 9...
 
Новости дня
Новости разные
 
Информационная пандемия. Как не потеряться в потоке фейков и вранья?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика