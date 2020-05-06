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Барановичский госуниверситет проведет стрим для абитуриентов

06.05.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский государственный университет в преддверии вступительной кампании проведет для абитуриентов стрим, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки Игорь Дубень.

Барановичский госуниверситет проведет стрим для абитуриентов

Стрим начнется 13 мая в 16.00. "Приглашаем принять в нем участие выпускников школ и коллежей, которые рассматривают варианты поступления в наш университет. Стрим будет проводиться на базе платформы "Skype для бизнеса". Мы разослали информацию в школы, чтобы дети могли заранее скачать программу", - отметил Игорь Дубень. На вопросы абитуриентов ответят ректор БарГУ, деканы факультетов, ответственный секретарь приемной комиссии. Можно будет узнать информацию об университете, специальностях, особенностях вступительной кампании, централизованном тестировании.

Ответственный секретарь вуза Татьяна Герасимович рассказала о некоторых новшествах этого года. Так, на инженерном факультете начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". Выпускникам после четырех лет обучения присвоят квалификацию "инженер". Также абитуриентам предлагают поступить на специальность "русский язык и литература. Иностранный язык". Освоив четырехлетнюю программу курса, молодые люди получат квалификацию преподавателя. Кроме того, на заочном отделении появится дистанционная форма обучения по специальности "правоведение".

На четырех факультетах Барановичского госуниверситета высшее образование получают более 3,2 тыс. студентов. В этом году на первый курс планируется зачислить 888 человек, в том числе 497 - на бюджет.

 
 
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  Барановичский государственный университет в преддверии вступительной кампании проведет для абитуриентов стрим, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета...
 
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