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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно бывшие сожители насильно вывезли женщину за город и избили Около жилого дома на 48-летнюю женщину напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. Таким необычным образом ее заставляли вернуть долг. Как...

Около жилого дома на 48-летнюю женщину напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. Таким необычным образом ее заставляли вернуть долг. Как выяснилось, обидчики были хорошо знакомы с потерпевшей - с каждым из них она ранее сожительствовала. За время совместного проживания у женщины якобы возникали некоторые финансовые обязательства перед мужчинами. В частности, один из них оформил на себя кредит и передал потерпевшей наличные, а у другого она сняла с банковской карточки деньги. Чтобы вернуть свое, мужчины и решились на радикальные меры.