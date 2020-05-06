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В Гродно бывшие сожители насильно вывезли женщину за город и избили

06.05.2020 09:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Около жилого дома на 48-летнюю женщину напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. Таким необычным образом ее заставляли вернуть долг. Как выяснилось, обидчики были хорошо знакомы с потерпевшей - с каждым из них она ранее сожительствовала. За время совместного проживания у женщины якобы возникали некоторые финансовые обязательства перед мужчинами. В частности, один из них оформил на себя кредит и передал потерпевшей наличные, а у другого она сняла с банковской карточки деньги. Чтобы вернуть свое, мужчины и решились на радикальные меры.

 
 
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Около жилого дома на 48-летнюю женщину напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. Таким необычным образом ее заставляли вернуть долг. Как...
 
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