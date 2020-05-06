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«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родстер пока не имеет кузова, но потенциально это прямой конкурент известному мировому бренду электромобилей.
А вот комбайн для заливки льда уже прошел во всех смыслах обкатку и в ближайшее время поступит в ледовые арены страны. Показали и компактную коммунальную технику.
Отдельное внимание – разработкам аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций: мощных стационарных и компактных для личных гаражей.
Сразу по приезду на испытательный полигон Президент первой же фразой обозначил цель визита – подвергнуть серьезному экзамену работу Академии наук. Проверять самых умных и талантливых непросто, и все же между главой государства и белорусскими учеными существует ряд договоренностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководитель страны рассчитывает на весомые достижения наших ученых. Без науки, без внедрения в экономику самых передовых разработок и технологий в следующей пятилетке делать нечего. Ведь в том, что мир после пандемии станет другим, уже никто не сомневается.
Забегая вперед, скажем: ученые не сидели сложа руки. Увиденное сегодня Президента порадовало.
Полигон для испытания мобильных машин открыли в 2010 году. Последние годы центр прибавляет не только инфраструктурно, но и по хозяйственно-финансовой части: прибыль за 2019-й – более 1 миллиона 600 тысяч рублей, а объем внебюджетной деятельности достигает 35 %. Сложно найти серьезных игроков белорусской промышленности, которые не сотрудничали бы сегодня с Объединенным институтом машиностроения.
Но проблем, конечно, тоже хватает. Например, переход от мелкосерийного производства к крупносерийному или нехватка технологий, кадров и мощностей по отдельным направлениям. Несмотря ни на что, позиция Александра Лукашенко достаточно убедительна.
Александр Лукашенко:
После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.
Услышав характеристики новой экологичной машины, глава государства тут же дал задание.
Александр Лукашенко:
Беспилотные летательные аппараты, большие и малые, гражданские и не совсем, и даже электрический вертолет – пожалуй, отдельная тема для разговора. Понятно, что большинство новинок создается из импортных комплектующих, хотя по многим направлениям их производство освоили уже и белорусы.
Вместе с тем говорить о прорывных достижениях в сфере производства электротранспорта пока преждевременно. Но с первым этапом экзамена – как выполняются поручения Президента – Академия наук, безусловно, справилась.
Александр Лукашенко:
Главное в производстве нашего электротранспорта – его перспектива, то есть его соответствие мировым стандартам и возможность продавать продукцию. Как раз это обсудят с учеными во время второй встречи в преломлении задач на предстоящую пятилетку.
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Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь...
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