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Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

06.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К теме электротранспорта. С белорусскими новинками 5 мая ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сейчас такой подвижной состав – мировой тренд, а Беларусь во многих вопросах законодатель моды. Вслед за электробусами от «Белкоммунмаша» экологически чистые машины начал выпускать и Минский автозавод. Продвинутый электробус МАЗ пополнил ряд перспективных моделей пассажирской техники.

Екатерина Лихошапко изучила детали новой машины.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Электробус МАЗ 303Е10 построен на базе перспективной модели автобуса МАЗ 303 (она изначально проектировалась в расчете и на электрическую версию). Выпуск такой инновационной линейки завода ознаменовал и новый уровень комфорта для пассажиров.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

В первую очередь, здесь 14 мест на низком полу. Это сделано для мам с детьми, пожилых людей. Всего же в салоне могут находиться более 70 пассажиров, из них 30 – на сидениях.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Теплые кнопки, выдвижная платформа для маломобильных групп населения, кондиционер, подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток. Все продумано как для людей, так и для природы.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Иван Войтешонок, заместитель директора центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:
Электробус это прежде всего экологичный вид транспорта. Он отличается нулевым выбросом относительно автобусов. Причем наш электробус абсолютно экологичен, он не имеет дизельного отопления, как наши аналоги, эксплуатирующиеся уже в Минске. Он использует полностью электричество для движения и отопления салона.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

В свете того, что у нас скоро появится атомная электростанция, и с поручением Президента о внедрении электрификации в общественный транспорт, такой продукт, который может заряжаться в любом автобусном парке, подходит для городов, которые хотят впервые попробовать такую технику.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Такой электробус разгоняется до 75 км/час. Запас хода – до 300 километров, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей.

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

К слову, 5 мая автобус был презентован главе государства. Александр Лукашенко новинку оценил и поручил заводу к маю 2021 года произвести 12 аналогичных машин и направить их в регионы страны (подробнее здесь).

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Думаю, что поставка данных автотранспортных средств, что касается автобуса или электробуса нашего, это шаг вперед в развитии Минского автомобильного завода.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Ключевыми компетенциями данной машины является ориентированность ее на экспорт. Мы очень надеемся, что в тех странах, в которых мы присутствуем – Украина, Польша, Россия – эта машина найдет своего потребителя, будет там реализована и успешно работать.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Пока электробус собран в единственном экземпляре. Новинка в стадии прохождения всех сертификационных испытаний. Будем надеяться, что уже в 2021 году машина пополнит автопарки столицы и областных городов.

*На правах рекламы

Люди в материале: Иван Войтешонок, Валерий Иванкович, Екатерина Лихошапко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К теме электротранспорта. С белорусскими новинками 5 мая ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вы должны положить...
 
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