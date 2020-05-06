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Иран переименует национальную валюту

06.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иранский парламент одобрил закон о переименовании национальной валюты с «риала» на «томан». Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.




Один томан будет равен 10 тыс. риалов. Целью переименования является облегчить транзакцию, снизить стоимость печати банкнот и монет, и повышение эффективности денежной системы.

Замена валюты будет осуществляться в течение двух лет. За это время власти будут постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Иранский парламент одобрил закон о переименовании национальной валюты с «риала» на «томан». Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.
 
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