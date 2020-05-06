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Иран переименует национальную валюту
Источник материала: Партизан
Иранский парламент одобрил закон о переименовании национальной валюты с «риала» на «томан». Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.
Один томан будет равен 10 тыс. риалов. Целью переименования является облегчить транзакцию, снизить стоимость печати банкнот и монет, и повышение эффективности денежной системы.
Замена валюты будет осуществляться в течение двух лет. За это время власти будут постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.
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Иранский парламент одобрил закон о переименовании национальной валюты с «риала» на «томан». Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.
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