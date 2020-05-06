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В Польше задержали сигареты из Беларуси на 3 млн долларов

06.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польские пограничники задержали на границе с Беларусью фуру с рекордной партией контрабандных сигарет. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.



Фото: strazgraniczna.pl


Грузовик с 51-летним белорусским водителем за рулем пересекал границу в пункте пропуска в Бобровниках. Из документов следовало, что грузом являются топливные гранулы.

Но при досмотре в мешках с гранулами и в картонных коробках обнаружились 875 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизами на сумму оценочно более 12,3 млн злотых (около 3 млн долларов).

Разгрузка и пересчет сигарет заняли не один десяток часов.

В отношении водителя начато расследование. Он предварительно задержан на три месяца. За такую крупную контрабанду мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.
 
 
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Польские пограничники задержали на границе с Беларусью фуру с рекордной партией контрабандных сигарет. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.
 
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