В Польше задержали сигареты из Беларуси на 3 млн долларов

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Грузовик с 51-летним белорусским водителем за рулем пересекал границу в пункте пропуска в Бобровниках. Из документов следовало, что грузом являются топливные гранулы.





Но при досмотре в мешках с гранулами и в картонных коробках обнаружились 875 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизами на сумму оценочно более 12,3 млн злотых (около 3 млн долларов).





Разгрузка и пересчет сигарет заняли не один десяток часов.





В отношении водителя начато расследование. Он предварительно задержан на три месяца. За такую крупную контрабанду мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.