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Инстаграм ограничил доступ пользователей к "морю"

06.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социальная сеть Инстаграм ограничила просмотр фото и видео с хештегом #море.





Теперь если искать фотографии по слову #море, вместо постов вам покажут плашку с предупреждением: "Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам".

Кроме того, под предупреждением есть кнопка для получения поддержки. Если на нее нажать, вас перебросит в раздел "Мы можем помочь?" откуда через вкладку "Узнайте, как оказать себе поддержку" можно перейти на страницу "Советы, которые помогли другим людям".
 
 
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Социальная сеть Инстаграм ограничила просмотр фото и видео с хештегом #море.
 
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