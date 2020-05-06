















Теперь если искать фотографии по слову #море, вместо постов вам покажут плашку с предупреждением: "Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам".





Кроме того, под предупреждением есть кнопка для получения поддержки. Если на нее нажать, вас перебросит в раздел "Мы можем помочь?" откуда через вкладку "Узнайте, как оказать себе поддержку" можно перейти на страницу "Советы, которые помогли другим людям".



