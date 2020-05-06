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Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе

06.05.2020 07:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе

Most Innovative Banks – это высший международный статус, который присваивается банку за инновационные решения в финансовой сфере для малого и среднего бизнеса. На протяжении года эксперты SME Banking Club отслеживают новинки банковского рынка, обращая внимание не только на их инновационность, но также на практичность и актуальность для банковского сегмента малого и среднего бизнеса. Финансовые учреждения, которые отличились инновациями, в 2019 году внедрили более 120 таких решений – это более чем на 20 % превышает показатели 2018 года.

Оплата по QR-коду

Белинвестбанк представил мобильный платежный сервис Оплати™. Он стал доступен пользователям в сентябре 2019 года. Это система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Скачать их можно в App Store или Play Market. Расчеты в системе происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса заключается в отсутствии привязки к банковской платежной карточке.

Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью пользователь может совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, оплачивать проезд в общественном транспорте, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу.

Бизнес экономит на эквайринге

Оплати-Бизнес™ – это отдельное приложение с большим количеством возможностей. Но, пожалуй, главным для собственников бизнеса является экономия средств на эквайринге и дорогостоящем терминальном оборудовании, так как внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру предприятия требует минимальных затрат.

«Последние месяцы отчетливо показали, что цифровая трансформация банковского сектора в сфере платежей и предоставления нефинансовых услуг – жизненно важная необходимость. Готовность противостоять любым вызовам благодаря инновациям – залог успеха не только банка, но и наших клиентов, партнеров. С этой позиции мы развиваем свою ЭкоСистему, разрабатываем новые удобные и экологичные продукты и сервисы для ведения бизнеса, – отметил Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев.С учетом последних событий мы приняли дополнительный комплекс мер по расширению каналов дистанционного обслуживания. Думаю, 2020 год станет стимулом для каждого участника финансового рынка развиваться в этом направлении еще более активно и эффективно».

Онлайн услуги для бизнеса

Помимо сервиса Оплати™ в 2019 году Белинвестбанк реализовал сразу несколько значимых инноваций. Банк первым в стране предоставил возможностьвхода в каналы дистанционного обслуживания юридическим лицам через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Благодаря уникальной технологии представитель бизнеса, не приходя в банк, может получить определенный комплекс банковских услуг. В частности, юрлицо посредством системы может открыть счет, воспользоваться услугой купли или продажи валюты. Количество онлайн-услуг, оказываемых банком для бизнеса, будет расширяться.

Среди инновационных трендов для МСБ – развитие цифровых технологий в сфере платежей. В октябре прошлого года кредитно-финансовый институт первым в стране запустил сервис «ONLINE-трекер валютного платежа». Организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов.

Клиенты Белинвестбанка, использующие в работе терминальное оборудование, имеют возможность в режиме онлайн получать информацию о размере ежемесячной абонентской платы за предоставление услуги эквайринга. Новаяуслуга «Эквайринг»стала доступна в Интернет-банкинге для юридических лицв августе 2019 года.Пользователиполучают информацию о терминале, месте его установки, статусе, а также оборотах и количестве операций за выбранный период в рамках заключенного договора эквайринга. Вся информация предоставляется в режиме онлайн.

Проверить контрагента за пару кликов

Популярной нефинансовой услугой среди сегмента малого и среднего бизнеса продолжает оставаться сервис проверки контрагентов, позволяющий предпринимателям и юрлицам в режиме онлайн проверять своего партнера с помощью данных из официальных источников. По запросу клиента сервис «BIB Контрагент»предоставляет информацию о реквизитах контрагента, судебных историях, исковых производствах, тендерных закупках, плановых проверках, финансовых показателях, торговых объектах, объектах бытового обслуживания, задолженности перед бюджетом и др.

Самая «свежая» новинка Белинвестбанка – сервис «Green-click». Представителям бизнеса теперь нет необходимости посещать банк для подписания договоров. С помощью сервиса они могут сделать это дистанционно прямо со своего компьютера, не покидая рабочее место, или, например, в деловой поездке, находясь в любой точке мира.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Стал известен итоговый список двадцати наиболее инновационных банков Most Innovative Banks по итогам 2019 года. В него вошли финансовые организации из Украины, стран Кавказа...
 
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