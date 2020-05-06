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Что можно построить за 153 тысячи рублей. Сравниваем сметы домов из панелей, блоков и дерева

06.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли за 153 тысячи рублей построить дом больше и лучше того, что показали президенту в агрогородке Завойть? Мы обратились в несколько частных строительных компаний и узнали, что за эти деньги можно стать владельцем вот такого жилья. Cмотрите, какие проекты нам предложили построить под ключ.

Дом из МАПИДовских панелей

Дом на 83 «квадрата» с готовой отделкой в агрогороде Завойть, который показали президенту, построен под ключ из бетонных панелей Светлогорского домостроительного комбината. Озвучена его проектная стоимость — 153 тысячи рублей. Цифры Александр Лукашенко попросил пересчитать: они ему показались слишком высокими для такого строения. Судя по откликам на форуме, так показалось не только президенту.


Фото: sdsk.by

В компании ДТБ, которая также занимается строительством частных домов из заводских железобетонных панелей (производства МАПИД), представили расчет для своего проекта «Альпен».


По площади он даже чуть больше дома в агрогородке — 103 м², жилая 67,8 м². Архитектура лаконичная, без излишков. Планировочное решение более современное: проектировщику удалось избавиться от темных коридоров, вместить три полноценные спальни и большое объединенное пространство кухни и гостиной (37,3 м2). При желании кухню (10 м2) можно отделить перегородкой. В доме есть санузел и котельная.



При составлении сметы специалист ориентировался на наше техническое задание: площадь дома от 80 м², минимум две спальни, участок для строительства ровный, отопление электричеством, чистовая отделка.

Вот какие цифры нам предоставили.

Устройство фундамента со сплошной утепленной монолитной железобетонной плитой высотой 250 мм плюс земляные работы — 21 300 рублей.

Стеновые железобетонные панели с доставкой, монтажом и устройством стыков — 23 700 рублей. Стоит отметить, что в доме Солигорского ДСК применялись однослойные плиты с последующим наружным утеплением фасада. Для этого проекта посчитаны трехслойные железобетонные стеновые панели (внутренний несущий слой из бетона (90 мм), утеплитель (пенополистирол 160 мм) и наружный слой из бетона (50 мм). Для внутренних перегородок использовались несущие однослойные железобетонные панели толщиной 120 мм.


Устройство монолитного перекрытия с утеплением — 14 000 руб. В качестве перекрытия проектом предусмотрена сплошная монолитная плита толщиной 160 мм и утепленная экструдированным пенополистиролом толщиной 200 мм.

Перегородки и вентшахты из керамзитобетонных блоков — 2200 рублей.

Фронтоны из керамзитобетонных блоков с утеплением и отделкой — 2800 рублей.

Устройство кровли — 15 700 рублей. В стоимость входит устройство деревянной стропильной системы с покрытием из металлочерепицы и водосточной системой.

Окна с доставкой и монтажом — 6000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на двухкамерный энергосберегающий стеклопакет толщиной 40 мм и профиль KBE Master 70 мм.


Дверь входная алюминиевая с двухкамерным стеклопакетом — 1500 рублей. Утепленная отмостка, утепление фундамента, устройство крыльца — 6000 рублей.

Для наружной отделки проектом предусмотрена декоративная фасадная штукатурка и отделка фрагментов фасада деревом хвойных пород с антисептической обработкой и окраской. Отделка цоколя — декоративный камень. Итого — 7500 рублей.

Общая стоимость за теплый контур с учетом общехозяйственных расходов и налоговых отчислений (около 8 тысяч рублей): 108 500 белорусских рублей.


Дополнительно сделан расчет для коммуникаций в доме. Например, канализация будет стоить 5000 рублей. В стоимость входит устройство системы автономной биологической очистки из герметичных пластиковых контейнеров «Чистовод» на 4−6 человек с разводкой по дому в нужные точки.

На обеспечение дома водой от центрального водопровода планируются затраты в одну тысячу рублей (врезка в центральный водопровод, подвод в дом к точкам сантехприборов).

Мы предположили, что если ввод АЭС не за горами и государство намерено стимулировать население переходить на электричество, то будет актуально посчитать систему отопления с электрокотлом. Получилась сумма в 7700 рублей. Столько будет стоить электрокотел мощностью 12 кВт с обвязкой, устройство водяных теплых полов в помещениях, кроме спален, радиаторы в спальных комнатах и конвектор возле окна в пол в гостиной.

Разводка электричества по дому в нужные точки (5−7 точек на одно помещение), светильники, устройство щитка с трансформатором обойдутся еще в 5000 рублей.

Внутренняя отделка — 23 100 руб. В эту цену входит утепление полов экструдированным пенополистиролом толщиной 8 мм, стяжка толщиной 7 мм, укладка плитки российского производителя в помещениях, кроме спален, и укладка ламината 32 класса в спальных комнатах. Плюс отделка стен «под обои» и устройство чистовых подвесных потолков.

Общая стоимость за все выполненные работы на объекте — 150 300 белорусских рублей.

Цена на классику — дом из блоков

А какой дом можно построить за такие же деньги, но из народного газосиликата? Компания «1000 проектов» предложила проект двухэтажного дома на 100 м² (жилая чуть более 50 м2). Проект 1686 изначально разрабатывался для каркасных домов, но уже несколько раз реализовывался и из блоков.


На первом этаже — кухня, объединенная с гостиной, санузел и гардеробная. При электроотоплении котел и водоподготовительное оборудование можно установить под лестницей. В случае отопления дома газом либо котлом на твердом топливе придется пожертвовать гардеробной.


Планировка первого этажа

Планировка второго этажа

Также с первого этажа есть выход на террасу площадью 23 м2 — она отлично вписывается в архитектурный облик дома. На мансардном этаже компактно разместились три спальни и один санузел. Вот какие цифры в смете.

Фундамент свайно-ростверковый с черновой со стяжкой по грунту — 17 000 рублей.

Коробка из газосиликатных стен 400 мм, с перегородками 100 мм, монолитным межэтажным перекрытием обойдется в 28 000 рублей.

Устройство кровли — 16 000 рублей. В стоимость входит устройство деревянной стропильной системы с покрытием из металлочерепицы и утеплением 200 мм. Софиты и водосточная система из ПВХ — 2400 рублей.



Для отделки фасада предлагается декоративная штукатурка с утеплением 50 мм — 12 500 рублей. Стоимость окон и входной металлической двери — 3800 рублей.

Внутренние коммуникации с электрическим котлом (теплые полы на первом этаже, радиаторы на мансардном, канализация по дому, электрика черновая) — 10 500 рублей.

Черновая внутренняя отделка — 15 500 рублей. Внутренняя чистовая отделка предполагает двери МДФ, ламинат, обои (как правило, производства Украины или России), плитка (РБ, РФ, Украина), натяжные потолки на первом этаже, деревянные на мансардном — за все 34 000 рублей. Плюс лестница деревянная (сосна) — 3500 рублей.

Наружные сети (септик 10 м³ из ЖБ колец, подводка воды, подводка электричества от столба в дом) — 4000 рублей.

Отделка террасы (плитка на пол, деревянный потолок, деревянные перила) — 5000 рублей.

Итого: 152 200 рублей.

Этот же проект в каркасном исполнении будет стоить дешевле. Для этого варианта у нас тоже есть смета.

Фундамент для него предлагается свайно-ростверковый с черновой стяжкой по грунту — 14 500 рублей.

Каркас из сухого строганого пиломатериала (с основным утеплением 150 мм и дополнительным наружным контрутеплением 50 мм, пароизоляционными пленками внутри помещения и супердифузионной мембраной снаружи, с обшивкой ОСБ в 2 слоя) — 31 000 рублей.



Кровля (металлочерепица с утеплением 200 мм) — 15 000 рублей. Софиты и водосточная система из ПВХ — 2400 рублей.

Фасад предлагается отделать декоративной имитацией бруса или ЦСП плитами с покраской — за 9000 рублей. Окна и входная металлическая дверь — 3800 рублей.
Внутренние коммуникации с электрическим котлом (теплые полы на первом этаже, радиаторы на мансардном, канализация по дому, электрика черновая) — 10 500 рублей.
Внутренняя чистовая отделка: двери МДФ, ламинат, имитация бруса с покраской в жилых комнатах, плитка (РБ, РФ, Украина), натяжные потолки на первом этаже, деревянные на мансардном — 24 000 рублей. Плюс лестница деревянная (сосна) — 3500 рублей.
Наружные сети (септик из ЖБ колец, подводка воды, подводка электричества от столба в дом) — 4000 рублей. Отделка террасы (террасная доска, деревянный потолок, деревянные перила) — 4500 рублей.

В итоге получаем стоимость в 122 200 рублей (ее можно еще снизить на 7 тысяч, если применить свайно-винтовой фундамент).

Деревянный дом

Еще один интересный и подходящий к нашим условиям проект предоставила компания 101dom.by. Это одноквартирный жилой дом на 100 м2 с наружными и внутренними стенами, выполненными из двойного клееного деревянного бруса 12%-ной влажности и утеплителем «эковата» между ними.


Рядом с домом запроектирована веранда (27,29 м2) с летней кухней и зоной отдыха, выполненная в каркасной конструкции с заполнением из стекла, кровля веранды без утепления с финишным покрытием из фальца.

В доме размещается три спальни (13,4 м2, 11,46 м2 и 7,25 м2), из большой спальни есть вход в гардеробную (5,01 м2), небольшая гостиная (24,30 м2), кухня-столовая (13 м2) с окном в пол, являющимся выходом на террасу, соединяющую веранду с домом, прихожая, два санузла (один из санузлов объединен вместе с топочной).


Изучаем смету. Фундамент здесь предлагается свайно-ростверковый. С засыпкой песком и черновой бетонной стяжкой он стоит 13 тысяч рублей. Плюс ввод трубы для воды, устройство вывода канализации, ввод электрокабеля, гофра для слаботочных сетей — еще 1800 рублей.


Домокомплект в сборе со стропильной системой — 67800 рублей. Его сборка — 8000 рублей, утепление — 3000 рублей.

Кровля в проекте дорогая, фальцевая. Вся в сборе с материалами и работой она обойдется в 23 200 рублей.


Окна и двери — 8000 рублей. Чистовая отделка заключается в покраске стен снаружи и внутри и будет стоить 20 000 рублей. Система отопления с электрокотлом и теплыми полами — 7700 рублей.

Итоговая стоимость — почти ровно 153 000 рублей.

Почем «квадрат»?

Стоимость квадратного метра готового дома из мапидовских панелей, собранных частной компанией, составляет 1459 рублей. Дешевле только каркасник — 1222 рубля. «Квадрат» в доме из газосиликатных блоков с жилой мансардой и двойного утепленного бруса стоит 1530 рублей. Строительство агродомика дороже: 1843 рублей за м2.

Вывод напрашивается сам собой — президент попал в точку, заявив, что цена завышена и «по его ощущениям» цена для такого домика не должна быть выше 120 тысяч. Потому что если пересчитать «квадрат» по названной им стоимости, то получим уже 1445 рублей за м2. И это уже ближе к реальной стоимости для дома такой конструкции и комплектации.

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Cмотрите, какие проекты нам предложили построить под ключ. Все они не дороже типовых домов в агрогородке.
 
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