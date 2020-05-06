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Ученые предсказывают наступление катастрофической жары

06.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 2050 году температура воздуха в жарких странах окажется опасной для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе покупку кондиционеров.

Фото: Wikimedia Commons

К 2050 году температура воздуха в жарких странах окажется опасной для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе покупку кондиционеров. По оценкам международной группы ученых, от тепловых волн может пострадать до трети всех людей, живущих на Земле. Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа. Выводы исследователей опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для людей существует оптимальный для жизнедеятельности диапазон среднегодовых температур 11-15 градусов Цельсия. В течение тысячелетий человечество проживало на небольшой площади земного шара, пока технологическое развитие не позволило расширить ареал обитания и выйти за пределы температурной ниши. В то же время в следующие 50 лет географическое положение этой ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет.


Исследователи предсказывают, что при реализации не самого худшего сценария изменения климата примерно одна треть населения Земли будет испытывать средние годовые температуры выше 29 градусов Цельсия, которые в настоящее время характерны лишь для 0,8 процента поверхности планеты. Большую часть этой площади занимает пустыня Сахара. Ситуация осложняется тем, что большую долю населения в жарких регионах составляют бедняки, чей адаптационный потенциал к высоким температурам слишком низок.
 
 
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К 2050 году температура воздуха в жарких странах окажется опасной для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе покупку кондиционеров.
 
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