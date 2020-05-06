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Из-за COVID: игроки рогачевского «Днепра» добирались на матч полностью изолированным железнодорожным вагоном. Впервые в истории белорусского футбола!

06.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский клуб «Днепр» рассказал, как его футболисты добирались на матч третьего тура чемпионата против «Полоцка».





«Рогачевский „Днепр“ впервые, пожалуй, в истории белорусского футбола добирался на гостевую игру индивидуальным железнодорожным трансфером!

Белорусская железная дорога предоставила нам новейший изолированный купейный вагон с расположением „по два“ в купе по маршруту Гомель — Рогачев — Полоцк», — сообщается в официальном сообществе клуба «ВКонтакте».

«Днепр» выступает в группе В второго дивизиона чемпионата Белоруссии. После двух туров команда набрала одно очко, забив один мяч и пропустив пять.
 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский клуб «Днепр» рассказал, как его футболисты добирались на матч третьего тура чемпионата против «Полоцка».
 
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