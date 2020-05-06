Заложило ухо. Что делать?

Источник материала: Tut.by

Ситуация не такая уж редкая: заложило ухо. После купания, после лифта, после полета… Причин много. Но это вообще нормально? И что делать в таких случаях? На этот « Простой вопрос » отвечает специалист медицинского центра «АРС ВАЛЕО» Андрей Челомбитько.



Андрей Челомбитько Врач-оториноларинголог первой квалификационной категории первой квалификационной категории

Стоит ли вообще беспокоиться из-за заложенного уха?

Прежде чем идти к врачу, подождите, не пройдет ли это ощущение само по себе. Если у вас нет возможности оперативно попасть на консультацию к специалисту, Андрей Челомбитько советует:

— Для начала — просто не допускайте попадания воды в заложенное ухо. Вода способствует разбуханию серных масс — серная пробка увеличивается в размерах и начинает давить на барабанную перепонку. Это может привести к отиту, даже наружному (острому) и головокружению.

Кроме этого, оториноларинголог просит вас не греть ухо и не использовать никаких ушных капель самостоятельно.

— Исключение — если ухо заложило из-за пробки, то есть не по причине болезни или постороннего предмета, — говорит Андрей Челомбитько. — Только в этом случае можно закапать 3−4 капли перекиси водорода и в душе попробовать промыть ухо.

В течение суток не стало легче? Здесь уже пора побеспокоиться и найти возможность показаться врачу-специалисту:

— С ушами шутить нельзя. Кстати, никогда не используйте свечи для удаления серных пробок в домашних условиях! Это не только бесполезно, но даже опасно из-за риска повредить слуховой проход.

Почему может закладывать ухо?

Одной из наиболее частых причин врач называет купание в бассейне или принятие душа (мытье головы).

— Может заложить ухо и после (или еще во время) полета в самолете. В этом случае, если в течение суток после полета заложенность не проходит, обратитесь к оториноларингологу, — говорит врач. — Сейчас начинается дачный сезон, и скоро появится еще одна частая причина заложенности: в наружный слуховой проход могут залетать комары или мошки. Если вы чувствуете в ухе посторонний предмет и заложенность не проходит, также стоит пойти к врачу.



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Но и это не все. Андрей Челомбитько отмечает, что образование серных пробок также может спровоцировать частое использование берушей и слухового аппарата.

Профилактика заложенности: запоминайте, что делать

Врач подчеркивает: для того, чтобы уши выглядели чистыми и ухоженными, достаточно во время мытья головы шампунем промыть ушную раковину и вход в слуховой проход. Для этого используйте собственные пальцы.

— Если вдруг вода попала в ухо, тщательно высушите его при помощи полотенца, — предлагает оториноларинголог. — А вот ватные палочки и другие предметы для очищения уха не используйте. Во-первых, ничего не получится — вы только протолкнете серу глубже. Во-вторых, есть риск травмы кожи наружного слухового прохода и барабанной перепонки. В результате в ухо попадет инфекция и может развиться отит.

Да и вообще, не стремитесь во что бы то ни стало очистить слуховой проход от ушной серы. Она защищает ухо от инфекций и бактерий, а кожу — от микротрещин, поэтому ее отсутствие — один из факторов риска развития наружного отита.

С детьми Андрей Челомбитько рекомендует обращаться еще бережнее:

— Максимум, что допустимо ребенку, — протереть ватной косметической палочкой ушную раковину. И все! Никаких ватных палочек с ограничителями — это маркетинговый ход. Поверьте опыту: вы скорее навредите своему ребенку, чем поможете.