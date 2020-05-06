ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какой компьютер собрать в 2020 году для игр и не разориться

06.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце года Sony и Microsoft выпустят игровые приставки следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox One X. Но не все предпочитают консоли, многие — особенно у нас — выбирают ПК в качестве универсального инструмента для работы и игр. Мы подобрали, на наш взгляд, оптимальную конфигурацию, которая позволит не обновляться в течение нескольких лет и при этом не так сильно ударит по бюджету, как могла бы.


Фото: pixabay.com

Небольшой спойлер: как и условные десять лет назад, так и сейчас в долларовом эквиваленте стоимость приличного игрового системного блока составляет порядка тысячи долларов. Если чуть ужаться, можно уложиться в 850 долларов — чуда не произошло.

Процессор


Изображение использовано в качестве иллюстрации

В качестве процессора для системника выберем вариант от компании AMD — Ryzen 5 3600. Этот «камень» заслуженно пользуется популярностью у многих юзеров на различных тематических форумах за счет оптимального соотношения цены и качества. Альтернатива — Intel Core i5−9400F.

Хотя лично я бы все же остановился на процессоре от AMD. Ведь с каждым годом максимальное количество ядер и потоков (соответственно 6/12 для AMD и только 6/6 для Intel) приобретает большее значение — в особенности, если речь идет не только об играх. Впрочем, в тестах известного издания 3DNews вариант сборки с Intel для геймеров показывает себя не хуже, чем решение AMD.

Материнские платы


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Для процессора от AMD нам нужно что-то на сокете AM4 и желательно на чипсете AMD B450. Например — MSI B450M PRO-VDH MAX или ASRock B450M Pro4-F.

Для сборки с процессором от Intel подойдет что-нибудь простенькое на чипсете H310. Впрочем, если бюджет позволяет немного раскошелиться, можно остановиться на материнской плате с чипсетом Z390. Так вы оставите пространство для будущего апгрейда, а также сможете установить более быструю оперативную память. Это, пускай и незначительно, может повлиять на FPS в играх. Как пример — ASRock Z390M PRO4.

Оперативная память

Тут все достаточно просто: меньше 16 ГБ (типа DDR4) сегодня устанавливать не имеет смысла. Тактовая частота также может влиять на производительность. Лучше выбирать планки на 3000−3200 МГц (но не меньше 2666 МГц). В опубликованных тестах все того же 3DNews разница по производительности в некоторых играх между памятью с разной частотой (при остальных одинаковых комплектующих) насчитывает около 10−15%.

Накопители

На мой взгляд, от HDD-дисков можно отказаться как от класса, если только у вас нет необходимости хранить большие объемы данных. SSD-диски сегодня стоят дешевле, чем раньше, и при этом практически по всем параметрам — включая скорость записи и чтения — выигрывают у классических жестких дисков.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Объем накопителя каждый подберет для себя сам. Если SSD выбирается исключительно под установку операционной системы и пакета самого необходимого ПО, можно ограничиться и 128 ГБ. Но опять же: разница в стоимости между вариантами с этим и увеличенным объемом хранилища сегодня уже не такая принципиальная. А вот разницу в ощущениях от использования быстрого SSD, а не HDD вы точно почувствуете. Так что я бы выбирал SSD-накопитель объемом около 480−512 ГБ (можно и формата М.2).

Впрочем, как вариант можно выбрать такую схему: быстрый SSD-диск для операционной системы и обычный HDD для всего остального. Из недорогих и проверенных временем решений HHD-хранилищ можно, например, остановиться на вариантах от Seagate или Western Digital (WD).

Блок питания

Под нашу сборку вполне хватит блока питания мощностью 600 Вт — переплачивать особого резона нет. Выбирать стоит из моделей с сертификатом 80 PLUS не ниже бронзового уровня. Ниже — несколько неплохих моделей:

Корпус и процессорный кулер

Выбор корпуса — дело довольно индивидуальное, разброс цен на них достаточно широк. Дизайн блоков Mid Tower (больше нам вряд ли понадобится) также разнится от производителя к производителю. Но в целом корпус с ценой в районе 50 долларов удовлетворит большинство пользователей.

Запариваться с водяной системой охлаждения процессора (пускай и готового) не будем. Остановимся на простом воздушном процессорном кулере вроде такого:

Видеокарта

Самая важная деталь во всей сборке. Если бюджет ограничен, то останавливаться стоит на моделях NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (6 ГБ) или AMD Radeon RX550 XT (8 ГБ).


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Почему выбрали именно эти модификации? В целом производительность GTX 1660 Super на 13−15% опережает видеокарту без приставки Super в названии и всего на 4−5% отстает от усовершенствованной GTX 1660 Ti. Получается хороший баланс между мощностью и ценой. AMD Radeon RX 5500 XT отстает от варианта от NVIDIA, но может похвастаться увеличенным объемом памяти. Даже при разрешении Full HD многие игры сегодня требуют больше 6 ГБ видеопамяти при настройках, приближенных к максимальным.

Если увеличить бюджет, то советуем остановиться на AMD Radeon RX 5700 на 8 ГБ. Альтернатива — NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ). Разница в производительности между ними несущественная — в районе 5%. Впрочем, обе видеокарты позволят с комфортным FPS играть уже не только в разрешении Full HD, но и WQHD. Правда, высокими настройками в таком случае придется пожертвовать и остановиться на средних параметрах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и десять лет назад, так и сейчас стоимость приличного игрового системного блока в долларовом эквиваленте составляет порядка тысячи долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос закрытия «Серволюкса» на карантин не рассматривался, потому что последствия были бы катастрофическими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика