Какой компьютер собрать в 2020 году для игр и не разориться

Источник материала: Tut.by

В конце года Sony и Microsoft выпустят игровые приставки следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox One X. Но не все предпочитают консоли, многие — особенно у нас — выбирают ПК в качестве универсального инструмента для работы и игр. Мы подобрали, на наш взгляд, оптимальную конфигурацию, которая позволит не обновляться в течение нескольких лет и при этом не так сильно ударит по бюджету, как могла бы.



Фото: pixabay.com

Небольшой спойлер: как и условные десять лет назад, так и сейчас в долларовом эквиваленте стоимость приличного игрового системного блока составляет порядка тысячи долларов. Если чуть ужаться, можно уложиться в 850 долларов — чуда не произошло.

Процессор



Изображение использовано в качестве иллюстрации

В качестве процессора для системника выберем вариант от компании AMD — Ryzen 5 3600 . Этот «камень» заслуженно пользуется популярностью у многих юзеров на различных тематических форумах за счет оптимального соотношения цены и качества. Альтернатива — Intel Core i5−9400F .

Хотя лично я бы все же остановился на процессоре от AMD. Ведь с каждым годом максимальное количество ядер и потоков (соответственно 6/12 для AMD и только 6/6 для Intel) приобретает большее значение — в особенности, если речь идет не только об играх. Впрочем, в тестах известного издания 3DNews вариант сборки с Intel для геймеров показывает себя не хуже, чем решение AMD.

Материнские платы



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Для процессора от AMD нам нужно что-то на сокете AM4 и желательно на чипсете AMD B450. Например — MSI B450M PRO-VDH MAX или ASRock B450M Pro4-F .

Для сборки с процессором от Intel подойдет что-нибудь простенькое на чипсете H310. Впрочем, если бюджет позволяет немного раскошелиться, можно остановиться на материнской плате с чипсетом Z390. Так вы оставите пространство для будущего апгрейда, а также сможете установить более быструю оперативную память. Это, пускай и незначительно, может повлиять на FPS в играх. Как пример — ASRock Z390M PRO4 .

Оперативная память

Тут все достаточно просто: меньше 16 ГБ (типа DDR4) сегодня устанавливать не имеет смысла. Тактовая частота также может влиять на производительность. Лучше выбирать планки на 3000−3200 МГц (но не меньше 2666 МГц). В опубликованных тестах все того же 3DNews разница по производительности в некоторых играх между памятью с разной частотой (при остальных одинаковых комплектующих) насчитывает около 10−15%.

Накопители

На мой взгляд, от HDD-дисков можно отказаться как от класса, если только у вас нет необходимости хранить большие объемы данных. SSD-диски сегодня стоят дешевле, чем раньше, и при этом практически по всем параметрам — включая скорость записи и чтения — выигрывают у классических жестких дисков.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Объем накопителя каждый подберет для себя сам. Если SSD выбирается исключительно под установку операционной системы и пакета самого необходимого ПО, можно ограничиться и 128 ГБ. Но опять же: разница в стоимости между вариантами с этим и увеличенным объемом хранилища сегодня уже не такая принципиальная. А вот разницу в ощущениях от использования быстрого SSD, а не HDD вы точно почувствуете. Так что я бы выбирал SSD-накопитель объемом около 480−512 ГБ (можно и формата М.2).

Впрочем, как вариант можно выбрать такую схему: быстрый SSD-диск для операционной системы и обычный HDD для всего остального. Из недорогих и проверенных временем решений HHD-хранилищ можно, например, остановиться на вариантах от Seagate или Western Digital (WD).

Блок питания

Под нашу сборку вполне хватит блока питания мощностью 600 Вт — переплачивать особого резона нет. Выбирать стоит из моделей с сертификатом 80 PLUS не ниже бронзового уровня. Ниже — несколько неплохих моделей:

Корпус и процессорный кулер

Выбор корпуса — дело довольно индивидуальное, разброс цен на них достаточно широк. Дизайн блоков Mid Tower (больше нам вряд ли понадобится) также разнится от производителя к производителю. Но в целом корпус с ценой в районе 50 долларов удовлетворит большинство пользователей.

Запариваться с водяной системой охлаждения процессора (пускай и готового) не будем. Остановимся на простом воздушном процессорном кулере вроде такого:

Видеокарта

Самая важная деталь во всей сборке. Если бюджет ограничен, то останавливаться стоит на моделях NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (6 ГБ) или AMD Radeon RX550 XT (8 ГБ) .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Почему выбрали именно эти модификации? В целом производительность GTX 1660 Super на 13−15% опережает видеокарту без приставки Super в названии и всего на 4−5% отстает от усовершенствованной GTX 1660 Ti. Получается хороший баланс между мощностью и ценой. AMD Radeon RX 5500 XT отстает от варианта от NVIDIA, но может похвастаться увеличенным объемом памяти. Даже при разрешении Full HD многие игры сегодня требуют больше 6 ГБ видеопамяти при настройках, приближенных к максимальным.

Если увеличить бюджет, то советуем остановиться на AMD Radeon RX 5700 на 8 ГБ. Альтернатива — NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) . Разница в производительности между ними несущественная — в районе 5%. Впрочем, обе видеокарты позволят с комфортным FPS играть уже не только в разрешении Full HD, но и WQHD. Правда, высокими настройками в таком случае придется пожертвовать и остановиться на средних параметрах.