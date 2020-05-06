Вопрос закрытия «Серволюкса» на карантин не рассматривался, потому что последствия были бы катастрофическими









Он подчеркнул, что большинство сельхозпредприятий в стране работают в режиме 24/7, поэтому вопрос закрытия на «Серволюксе» даже не рассматривался, потому что последствия были бы «катастрофическими».





— Это не только потеря рынков, это не только пустые полки. Самое главное, что у нас работают 10 тысяч человек, и мы четко понимаем для себя, что несем ответственность за них. Мы должны обеспечивать им достаточный уровень доходов, чтобы они могли вести привычный образ жизни, — сказал глава компании.





Он добавил, что последствия карантина сейчас четко видны в России, где население начинает потреблять более низкокачественные продукты питания:





— Мы на это реагируем и выпускаем более дешевую линейку, но крайне не хотелось бы, чтобы мы допускали падение жизненного уровня людей. Поэтому делаем все возможное, чтобы производство работало, как и раньше.





Руководитель «Серволюкса» также констатировал, что закрытие на карантин обошлось бы не в миллионы, а десятки миллионов.





— Кроме этого, для перезапуска части производств, таких как инкубационного яйца, потребуется минимум шесть месяцев. Поэтому для себя мы этот вопрос не рассматривали вообще. Это просто нереально, — констатировал он.











