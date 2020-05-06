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Вопрос закрытия «Серволюкса» на карантин не рассматривался, потому что последствия были бы катастрофическими

06.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евгений Баскин, председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс», которое является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране с годовой выручкой более 1 млрд рублей за 2019 год, в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился мнением о ситуации, когда предприятия в других странах уходят на карантин из-за пандемии COVID-19.



Он подчеркнул, что большинство сельхозпредприятий в стране работают в режиме 24/7, поэтому вопрос закрытия на «Серволюксе» даже не рассматривался, потому что последствия были бы «катастрофическими».

— Это не только потеря рынков, это не только пустые полки. Самое главное, что у нас работают 10 тысяч человек, и мы четко понимаем для себя, что несем ответственность за них. Мы должны обеспечивать им достаточный уровень доходов, чтобы они могли вести привычный образ жизни, — сказал глава компании.

Он добавил, что последствия карантина сейчас четко видны в России, где население начинает потреблять более низкокачественные продукты питания:

— Мы на это реагируем и выпускаем более дешевую линейку, но крайне не хотелось бы, чтобы мы допускали падение жизненного уровня людей. Поэтому делаем все возможное, чтобы производство работало, как и раньше.

Руководитель «Серволюкса» также констатировал, что закрытие на карантин обошлось бы не в миллионы, а десятки миллионов.

— Кроме этого, для перезапуска части производств, таких как инкубационного яйца, потребуется минимум шесть месяцев. Поэтому для себя мы этот вопрос не рассматривали вообще. Это просто нереально, — констатировал он.
 
 
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Евгений Баскин, председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс», которое является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране с годовой...
 
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