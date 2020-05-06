На обложке модного журнала впервые появилась 85-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

Британская актриса Джуди Денч стала самым пожилым человеком, появившимся на обложке модного журнала Vogue . Сейчас звезде фильмов о Джеймсе Бонде 85 лет.

В своем интервью изданию она призналась, что стареть нелегко, и выразила недоумение тем, что некоторые говорят, что 80 лет — это те же 70 или 60. При этом на вопрос журналиста о том, как она относится к пенсии, актриса прокричала: «Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме!». Она также отклонила мысль об уходе со сцены и экрана.

Дочь актрисы рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери. «Она вернулась с фотосессии, буквально думая, что она Бейонсе», — смеясь, отметила женщина.

Денч поделилась и тем, что сделала первую татуировку со словами «Carpe diem» («Лови момент») в свой 81-й день рождения.

Она также прокомментировала свою игру в мюзикле «Кошки», который в 2019 году вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые пользователи Twitter тогда обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Денч сказала, что ей не понравилась героиня, которую она играла, поэтому потом она даже не посмотрела полный фильм.