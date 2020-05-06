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Медикам — от журналистов. Областная организация Белорусского союза журналистов поддержала медицинских работников

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Медикам — от журналистов. Областная организация Белорусского союза журналистов поддержала медицинских работников

Из всех слов признательности за труд и профессионализм, которые приносила наша редакционная почта во все времена, больше всего было адресовано медицинским работникам. Мы образно привыкли называть их людьми в белых халатах, хотя непростая ситуация вынуждает их сменить экипировку, работать в которой куда сложнее, как сложнее и бороться с новым коварным вирусом. И сегодня слова благодарности и поддержка в их адрес, образно говоря, идут потоком. Адресуются они в том числе и коллективу Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации, которая сейчас оказывает помощь пациентам с пневмониями и COVID-19. Областная организация Белорусского союза журналистов приобрела и передала сюда защитные костюмы для медицинских работников.

Медикам — от журналистов. Областная организация Белорусского союза журналистов поддержала медицинских работников

– Сейчас многие организации подключились к марафону добрых дел в помощь медицинским работникам. Мы, журналисты, много пишем о самоотверженном труде врачей и медицинских сестер, не понаслышке знаем, сколько сил отдают они в борьбе за здоровье людей, и потому не могли не присоединиться к общему делу, – отметила председатель областной организации БСЖ, главный редактор газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая. – Решение областной организации поддержано журналистами в районах Гродненщины.   

– К приему пациентов с пневмониями и COVID-19 готовились заблаговременно. Перепрофилировали полностью коечный фонд, – рассказывает главный врач Валерий Енджиевский. – Больше половины из 252 больничных мест на сегодня не заполнены, но стопроцентно готовы на случай поступления пациентов. Мы выполнили все необходимые организационно-технические мероприятия: приспособили отделения для работы с инфекциями, организовали поточность приема пациентов, разграничили красную и зеленую зоны, которые разделили посредством специальных тамбур-шлюзов. Стационар оборудован большим количеством точек вывода кислорода для лечения тех пациентов, которые в этом нуждаются.

Медикам — от журналистов. Областная организация Белорусского союза журналистов поддержала медицинских работников

Главный врач отметил, что медицинские работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Создан запас медицинских масок, костюмов, очков, перчаток, бахил, и он постоянно пополняется. Бюджетные средства на это поступают регулярно. Однако, как говорится, помощь лишней не бывает. Коллектив больницы благодарен всем, кто откликается и поддерживает лечебное учреждение.

О коллективе Валерий Енджиевский говорит с особой гордостью. Все сотрудники с огромной ответственностью отнеслись к поставленным задачам, все остаются в строю. Врачи так называемых узких специальностей: окулисты, неврологи, кардиологи, УЗИ-диагносты прошли обучение и работают в отделениях и приемном покое. Консультативную помощь оказывают сотрудники кафедр пропедевтики внутренних болезней и инфекционных болезней медицинского университета. Всегда можно получить совет от коллег из областной инфекционной больницы.

Медикам — от журналистов. Областная организация Белорусского союза журналистов поддержала медицинских работников

На сегодня 21 пациент после перенесенной пневмонии выписан с выздоровлением. И это коллектив больницы медицинской реабилитации считает самой значимой отметкой своего труда.

Анна ЛЕНСКАЯ
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО

https://grodnonews.by/

 
 
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