Сегодня, 6 мая, Юрьев день

Согласно народным поверьям в этот день можно избавиться от бесплодия и определить будущий урожай хлеба.













Например, это происходит в тех регионах, где этнографы смогли возродить один из красивейших обрядов народного земледельческого календаря. Во многих районах этот праздник называют праздником пастухов. Много обрядовых действий на Юрью знали пастухи, которые считают 6 мая своим праздником.





А в православная церковь в этот день вспоминает Великомученика Георгия Победоносца. Просят здоровья детям, молятся о помощи при недугах. Отметим, Георгий Победоносец является небесным покровителем воинов.





Святого равно почитают и христиане, и мусульмане. Его родиной называют Каппадокию либо Ливан. На воинской службе выделялся умом, храбростью, физической мощью и красотой. Сделал быструю карьеру, достигнув звания тысяченачальника. И даже стал любимцем императора Диоклетиана. Но не отрекся от Христа и был подвергнут нечеловеческим пыткам. В конце концов диктатор приказал отрубить ему голову (303 год). За духовную победу над мучителями и чудодейственную помощь оказавшимся в опасности Георгия именуют Победоносцем.









Георгиевский приход в столице отмечает 20-летие освящения первой церкви храмового комплекса — в честь Минской иконы Богородицы (улица Голодеда, 60). Строятся главный храм и приходский дом.



