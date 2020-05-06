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Прямая телефонная линия 9 мая проводиться не будет

06.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В связи с государственным праздником Днем Победы прямая телефонная линия в облисполкоме, горисполкомах и администрациях районов г. Могилева и г. Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области,  9 мая  2020 года проводиться не будет. Об этом сообщили в  Могилевском облисполкоме.

Следующую «прямую телефонную линию» 16 мая 2020 года в облисполкоме проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Викторович Пархамович.С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное  и коммунальное  хозяйство, чрезвычайные  ситуации,   связь, транспорт и коммуникации, сбор,  переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В связи с государственным праздником Днем Победы прямая телефонная линия в облисполкоме, горисполкомах и администрациях районов г. Могилева и г. Бобруйска,...
 
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