Прямая телефонная линия 9 мая проводиться не будет

Источник материала: Кировец

В связи с государственным праздником Днем Победы прямая телефонная линия в облисполкоме, горисполкомах и администрациях районов г. Могилева и г. Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области, 9 мая 2020 года проводиться не будет. Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.

Следующую «прямую телефонную линию» 16 мая 2020 года в облисполкоме проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Викторович Пархамович.С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.