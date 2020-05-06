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Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смертельной аварии в Петриковском районе

06.05.2020 09:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации СК, ДТП случилось накануне на автодороге Мозырь - Петриков, вблизи переправы через Припять. 57-летний водитель Volkswagen Crafter сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 65-летний житель Петрикова погиб на месте происшествия. 

 
 
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По информации СК, ДТП случилось накануне на автодороге Мозырь - Петриков, вблизи переправы через Припять. 57-летний водитель Volkswagen Crafter сбил велосипедиста, который...
 
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