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В Новобелицком районе инспекторы ГАИ задержали пьяного бесправника

06.05.2020 09:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации МВД, сотрудники дорожной милиции заметили виляющий автомобиль ВАЗ. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре оказался в тупике. Бросив машину, он стал убегать, но был задержан. Нарушителем оказался 26-летний гомельчанин, не имеющий прав. Как сообщили в ГАИ, по результатам медосвидетельствования в парах выдыхаемого им воздуха обнаружено более 1 промилле алкоголя.  Как сообщается, этот мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за похожие проступки.
 
 
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По информации МВД, сотрудники дорожной милиции заметили виляющий автомобиль ВАЗ. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, однако...
 
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