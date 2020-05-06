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Китайская BYD собирается продавать в Европе свои электромобили

06.05.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские автопроизводители уже не раз пытались выйти на европейский рынок, однако каждый раз терпели неудачу. Тем не менее, от покорения Старого света китайцы по-прежнему не отказываются — проведя работу над ошибками, в этом году снова нацелилась на Европу компания Chery, а по ее пятам собирается пойти и BYD.


На своем домашнем рынке этот производитель известен своими весьма эффектными внешне электромобилями. В первую очередь это представленный в начале прошлого года кроссовер BYD Tang EV600, который до конца текущего года должен появиться на рынке Норвегии, где электромобили, как известно, в большом почете. У Tang EV600 пара электродвигателей (по одному на каждой оси) мощностью 245 л.с. каждый, а батарея на 82,8 кВтч обеспечивает пробег до 500−520 км по устаревшей методике NEDC.


В долгосрочной перспективе ожидается выход Tang EV600 и на рынки других стран ЕС. Кроме того, компания намерена предложить европейцам целую гамму легкого коммерческого транспорта, в частности, и электрические развозные фургоны. К слову, BYD уже продает в Европе свои электробусы.

 
 
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В этом году в Норвегии должны начаться продажи электрического кроссовера китайской компании BYD.
 
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