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Китайская BYD собирается продавать в Европе свои электромобили
Источник материала: Tut.by
Китайские автопроизводители уже не раз пытались выйти на европейский рынок, однако каждый раз терпели неудачу. Тем не менее, от покорения Старого света китайцы по-прежнему не отказываются — проведя работу над ошибками, в этом году снова нацелилась на Европу компания Chery, а по ее пятам собирается пойти и BYD.
На своем домашнем рынке этот производитель известен своими весьма эффектными внешне электромобилями. В первую очередь это представленный в начале прошлого года кроссовер
В долгосрочной перспективе ожидается выход Tang EV600 и на рынки других стран ЕС. Кроме того, компания намерена предложить европейцам целую гамму легкого коммерческого транспорта, в частности, и электрические развозные фургоны. К слову, BYD уже продает в Европе свои электробусы.
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В этом году в Норвегии должны начаться продажи электрического кроссовера китайской компании BYD.
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