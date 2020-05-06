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Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Министерство обороны, совместно с «Белорусским республиканским союзом молодежи» и издательским домом «СБ-Беларусь сегодня» проводят On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы».
На протяжении четырех дней в Драматическом театре белоруской армии будут проходить онлайн-встречи с интересными гостями, демонстрироваться фрагменты интервью с ветеранами войны. На сцене прозвучат песни и стихи военных лет в исполнении артистов эстрады и театра.
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
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Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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