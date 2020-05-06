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Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

06.05.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Министерство обороны, совместно с «Белорусским республиканским союзом молодежи» и издательским домом «СБ-Беларусь сегодня» проводят On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы».

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

На протяжении четырех дней в Драматическом театре белоруской армии будут проходить онлайн-встречи с интересными гостями, демонстрироваться фрагменты интервью с ветеранами войны. На сцене прозвучат песни и стихи военных лет в исполнении артистов эстрады и театра.

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе:
Сегодня самая главная наша задача – это чтобы наше молодое поколение понимало, что, сохранив память о подвиге поколения победителей, мы делаем огромное дело. Только сохранив память о Победе, только сохранив память о подвигах людей, которые жили и умирали ради того, чтобы мы с вами могли спокойно жить.

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
С нашими гостями мы поговорим о том, как именно их семью коснулась Великая Отечественная война, как в их семье и в каждой семье белорусской чтят память о героях. И важно, что также все гости, которые придут к нам, смогут поделиться каким-то подарком творческим – исполнить какую-то композицию. И все это можно будет посмотреть онлайн.

Прямые эфиры марафона в интернете будут транслироваться по 8 мая, с 15.00 до 16.30.

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Люди в материале: Леонид Касинский, Дмитрий Воронюк

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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