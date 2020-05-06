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В Минске сыграют Соболенко и Саснович
Источник материала: Партизан
6 мая в Минске стартуют матчевые встречи Belarus Insurance Cup, в которых поучаствуют звезды белорусского тенниса Арина Соболенко и Александра Саснович.
Арина Соболенко и Александра Саснович / БЕЛТА
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма, в целях безопасности во Дворце тенниса не будет болельщиков.
Подробно про турнир можно посмотреть
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6 мая в Минске стартуют матчевые встречи Belarus Insurance Cup, в которых поучаствуют звезды белорусского тенниса Арина Соболенко и Александра Саснович.
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