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Ателье Manhart поработало над самым мощным кроссовером Audi
Источник материала: Tut.by
Представленный осенью прошлого года
Отдача битурбомотора V8 4.0, который устанавливается также и на Lamborghini Urus, выросла с 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента до 900 л.с. и 1080 Нм. Двигатель получил более производительные нагнетатели, а также оптимизированный софт электронного модуля управления и фирменную выпускную систему Manhart. Адаптирована и подвеска — дорожный просвет топового «паркетника» Audi уменьшился на 30 мм.
В комплект доработок для кроссовера, получившего в Manhart собственное обозначение RQ 900, входит также и новый обвес, включающий передний бампер с углепластиковым сплиттером, карбоновый капот с вентиляционными «жабрами», накладки на пороги и двери, расширители колесных арок и задний диффузор. Также кроссовер получил комплект оригинальных 23-дюймовых колесных дисков с шестью сдвоенными спицами. О динамике «прокачанного» кроссовера немцы не обмолвились.
В перекроенном салоне RS Q8 — расширенный выбор отделочных материалов, включающий кожу дорогих сортов, алькантару, оригинальные коврики, а также декор красного или золотистого цвета.
Всего Manhart собирается сделать 10 единиц RQ 900 со стартовой стоимостью 280 тысяч евро.
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Представленный осенью прошлого года «заряженный» кроссовер Audi RS Q8 получил комплект доработок от бюро Manhart.
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