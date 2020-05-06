Ателье Manhart поработало над самым мощным кроссовером Audi

Источник материала: Tut.by

Представленный осенью прошлого года RS Q8 является самым мощным и быстрым «паркетником» в нынешней гамме Audi, записавший на свой счет и рекорд Нюрбургринга. Но инженеры компании Manhart из немецкого Вупперталя посчитали, что RS Q8 весь свой потенциал раскрыл не до конца.





Отдача битурбомотора V8 4.0, который устанавливается также и на Lamborghini Urus, выросла с 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента до 900 л.с. и 1080 Нм. Двигатель получил более производительные нагнетатели, а также оптимизированный софт электронного модуля управления и фирменную выпускную систему Manhart. Адаптирована и подвеска — дорожный просвет топового «паркетника» Audi уменьшился на 30 мм.





В комплект доработок для кроссовера, получившего в Manhart собственное обозначение RQ 900, входит также и новый обвес, включающий передний бампер с углепластиковым сплиттером, карбоновый капот с вентиляционными «жабрами», накладки на пороги и двери, расширители колесных арок и задний диффузор. Также кроссовер получил комплект оригинальных 23-дюймовых колесных дисков с шестью сдвоенными спицами. О динамике «прокачанного» кроссовера немцы не обмолвились.









В перекроенном салоне RS Q8 — расширенный выбор отделочных материалов, включающий кожу дорогих сортов, алькантару, оригинальные коврики, а также декор красного или золотистого цвета.





Всего Manhart собирается сделать 10 единиц RQ 900 со стартовой стоимостью 280 тысяч евро.