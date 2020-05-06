В Техасе с 8 мая откроются салоны красоты и парикмахерские

Источник материала: ОНТ

Власти Техаса (США) с 8 мая разрешат работу салонов красоты и парикмахерских. Спустя 10 дней откроются и спортзалы. Об этом заявил губернатор штата Грег Эботт, информирует ТАСС со ссылкой на CNN.

Губернатор сообщил, что с пятницы 8 мая перестает действовать запрет на работу салонов маникюра и косметологии, парикмахерских и соляриев. Подчеркивается, что снятие запрета не обязует владельцев и управляющих возобновлять работу в обязательном порядке.

Также было указано, что с 18 мая в Техасе смогут возобновить работу мелкие производства, спортзалы и расположенные в бизнес-центрах предприятия.

17 апреля власти Техаса распорядились начать поэтапное снятие части санитарных ограничений. Запрет на выход граждан из дома без необходимости был снят в штате с 1 мая. Также была разрешена работа торговых центров, ресторанов, кинотеатров, музеев и библиотек при условии загрузки на уровне 25%.

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