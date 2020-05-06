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Британская семья купила бананы, а внутри оказался смертельный сюрприз

06.05.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мелани Прайс из английского города Уэйдбридж принесла из магазина привычный набор продуктов, но, как оказалось позже, взяла с собой немного больше, чем рассчитывала, пишет medialeaks со ссылкой на The Sun. Разбирая пакеты из супермаркета, она заметила, что купленные бананы выглядят странно, а присмотревшись, заметила там «гостей».


Мелани рассмотрела на кожуре белесую пленку, похожую на плесень или паутину, но проблема оказалась не в том, что семье продали просроченные фрукты. По кожуре бегали пауки, которые, как выяснилось, были далеко не безобидными.

Это были ядовитые бразильские странствующие (или банановые) пауки. В книге рекордов Гиннесса от 2010 года этот род был признан как содержащий самых ядовитых представителей пауков.

Яд пауков данного рода содержит мощный нейротоксин PhTx3, который в токсичной концентрации вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания, что приводит к параличу и в конечном итоге удушью.

Испуганная Мелани вместе с мужем Дэниэлом и маленькими детьми выбежала на улицу, чтобы позвонить спасателям и в магазин. Руководство супермаркета объяснило семье, что возвращаться в дом нельзя, сначала нужно провести дезинсекцию и уничтожить всех «гостей».


Мелани с мужем и детьми

Впрочем, супруг Мелани не стал ждать прибытия спасателей и рискнул здоровьем — собрал длинноногих посетителей в стеклянную банку и отнес в магазин. Тем не менее, вернуться семья уже не смогла: прибывшие специалисты оцепили дом и уточнили, что помещения нуждаются в обработке.

Сама Мелани призналась, что инцидент ввел ее в ступор, поскольку пауки, которых она принесла из магазина, были по-настоящему опасными:

— Им нужно всего два часа, чтобы убить человека. Это ужасно. Мы должны убедиться, что наши дети в безопасности. Это превыше всего.

Представители магазина, в свою очередь, признались, что к ним не в первый раз попадают смертоносные пауки:

— Мы строго контролируем помывку и обработку бананов перед продажей, но в очень редких случаях не удается избавиться от вредителей.

 
 
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Разбирая пакеты из супермаркета, женщина заметила, что купленные бананы выглядят странно.
 
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