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Белпочта выплатит пенсии за 9 мая досрочно
Источник материала: Myfin
Выплата
9 мая будут работать только дежурные отделения почты.
О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре Белпочты по номеру 154. Контакт-центр работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00. Звонки 9 мая принимаются также с 9.00 до 17.00.
Источник: Myfin.by
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Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая (праздничный день) досрочно. Об этом предприятие сообщает на своем сайте.
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