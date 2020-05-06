Белпочта выплатит пенсии за 9 мая досрочно

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Выплата пенсий (пособий) за 9 мая 2020 года будет осуществляться:

в отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей с 6 мая,

в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях с 7 мая,

в Бресте с 8 мая.

9 мая будут работать только дежурные отделения почты.

О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре Белпочты по номеру 154. Контакт-центр работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00. Звонки 9 мая принимаются также с 9.00 до 17.00.