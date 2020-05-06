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Белпочта выплатит пенсии за 9 мая досрочно

06.05.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Выплата пенсий (пособий) за 9 мая 2020 года будет осуществляться:

  • в отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей с 6 мая,
  • в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях с 7 мая,
  • в Бресте с 8 мая.

9 мая будут работать только дежурные отделения почты.

О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре Белпочты по номеру 154. Контакт-центр работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00. Звонки 9 мая принимаются также с 9.00 до 17.00.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Брест
 
 
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Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая (праздничный день) досрочно. Об этом предприятие сообщает на своем сайте.
 
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