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Под Оршей грузовик съехал в кювет, водителю потребовалась помощь спасателей

06.05.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 мая около семи утра в Оршанском районе грузовик съехал в кювет. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, авария случилась на трассе М8 рядом с посёлком Бабиничи. Прибывшие спасатели выяснили, что опрокинулся грузовой Mercedes. 49-летний водитель иномарки оказался зажат. 

Под Оршей грузовик съехал в кювет, водителю потребовалась помощь спасателей
Фото: Витебское ОУМЧС 

С использованием спецоборудования пострадавший был освобождён. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, после осмотра он был госпитализирован. 

Под Оршей грузовик съехал в кювет, водителю потребовалась помощь спасателей
Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.

Пострадал один человек – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 6 мая около семи утра в Оршанском районе грузовик съехал в кювет.  По сведениям Витебского ОУМЧС, авария случилась на трассе М8 рядом с посёлком...
 
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