Под Оршей грузовик съехал в кювет, водителю потребовалась помощь спасателей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 мая около семи утра в Оршанском районе грузовик съехал в кювет.

По сведениям Витебского ОУМЧС, авария случилась на трассе М8 рядом с посёлком Бабиничи. Прибывшие спасатели выяснили, что опрокинулся грузовой Mercedes. 49-летний водитель иномарки оказался зажат.



Фото: Витебское ОУМЧС

С использованием спецоборудования пострадавший был освобождён. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, после осмотра он был госпитализирован.



Фото: Витебское ОУМЧС

На прошлой неделе в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.