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Под Оршей грузовик съехал в кювет, водителю потребовалась помощь спасателей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 мая около семи утра в Оршанском районе грузовик съехал в кювет.
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С использованием спецоборудования пострадавший был освобождён. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, после осмотра он был госпитализирован.
На прошлой неделе в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.
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Новости Беларуси. 6 мая около семи утра в Оршанском районе грузовик съехал в кювет. По сведениям Витебского ОУМЧС, авария случилась на трассе М8 рядом с посёлком...
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