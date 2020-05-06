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Бюджетные средства подлежат возврату

06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В результате проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области проверки Круглянский УКП «Жилкомхоз» вернул в бюджет более 16,5 тыс. рублей, излишне полученных на возмещение части расходов по оказанным населению жилищно-коммунальным услугам.
Кроме того, Комитетом установлено, что на предприятии велся ненадлежащий учет объектов основных средств, допущено сверхнормативное расходование в 2017-2019 гг. топ­ливно-энергетических ресурсов на сумму 33,7 тыс. рублей и недоплата
в этой связи налога на прибыль, несоб­людение порядка проведения процедур закупок при выборе организации на оказание инженерных услуг при строительст­ве, невыполнение заданий по поставке
в 2017-2019 гг. для государственных нужд лома и отходов черных, цветных металлов, иных вторичных материальных ресурсов, а также искажение государственной статистической отчетности в сфере энергосбережения и иное.
По результатам проверки Комитетом рассматривается вопрос
о привлечении Круглянского УКП «Жилкомхоз» и его должностных лиц к админист­ративной ответственности. Устранение предприятием выявленных нарушений и недостатков взято на контроль.
Ю. Фролов,
первый заместитель
председателя Комитета
государственного контроля
Могилевской области.

 
 
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В результате проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области проверки Круглянский УКП «Жилкомхоз» вернул в бюджет более 16,5 тыс. рублей, излишне полученных
 
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