Бюджетные средства подлежат возврату

Источник материала: Кричевская жизнь

В результате проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области проверки Круглянский УКП «Жилкомхоз» вернул в бюджет более 16,5 тыс. рублей, излишне полученных на возмещение части расходов по оказанным населению жилищно-коммунальным услугам.

Кроме того, Комитетом установлено, что на предприятии велся ненадлежащий учет объектов основных средств, допущено сверхнормативное расходование в 2017-2019 гг. топ­ливно-энергетических ресурсов на сумму 33,7 тыс. рублей и недоплата

в этой связи налога на прибыль, несоб­людение порядка проведения процедур закупок при выборе организации на оказание инженерных услуг при строительст­ве, невыполнение заданий по поставке

в 2017-2019 гг. для государственных нужд лома и отходов черных, цветных металлов, иных вторичных материальных ресурсов, а также искажение государственной статистической отчетности в сфере энергосбережения и иное.

По результатам проверки Комитетом рассматривается вопрос

о привлечении Круглянского УКП «Жилкомхоз» и его должностных лиц к админист­ративной ответственности. Устранение предприятием выявленных нарушений и недостатков взято на контроль.

Ю. Фролов,

первый заместитель

председателя Комитета

государственного контроля

Могилевской области.