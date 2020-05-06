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Бюджетные средства подлежат возврату
06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В результате проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области проверки Круглянский УКП «Жилкомхоз» вернул в бюджет более 16,5 тыс. рублей, излишне полученных на возмещение части расходов по оказанным населению жилищно-коммунальным услугам.
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В результате проведенной Комитетом госконтроля Могилевской области проверки Круглянский УКП «Жилкомхоз» вернул в бюджет более 16,5 тыс. рублей, излишне полученных
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