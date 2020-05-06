Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Чтобы не терять спортивную мотивацию даже в условиях самоизоляции, нужно любить свое тело и вести дневник спортивных достижений. Такое мнение высказал тренер Running Community Павел Кондрашев, передает RT.

Специалист считает, что спортивный дневник с зафиксированными достижениями, самочувствием, тренировками поможет не терять мотивацию.

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