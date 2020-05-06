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Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Чтобы не терять спортивную мотивацию даже в условиях самоизоляции, нужно любить свое тело и вести дневник спортивных достижений. Такое мнение высказал тренер Running Community Павел Кондрашев,
Специалист считает, что спортивный дневник с зафиксированными достижениями, самочувствием, тренировками поможет не терять мотивацию.
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Чтобы не терять спортивную мотивацию даже в условиях самоизоляции, нужно любить свое тело и вести дневник спортивных достижений. Такое мнение высказал тренер Running...
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