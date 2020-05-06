Белорусские школьники стали призерами всемирной олимпиады «Великая Победа»

Источник материала: Вороновская газета





Определены победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа». Торжественная церемония оглашения результатов состоялась 5 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

«В олимпиаде приняли участие свыше 55 тыс. участников более чем из 40 стран. Победителями стали пять участников из России и Кыргызстана. В число призеров вошли и школьники из Беларуси», — рассказали организаторы.

Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех туров, которые были размещены на сайте victory.may9.ru. В финале перед участниками стояла задача написать эссе на тему Великой Отечественной войны. Задания главного теста «Я знаю! Я помню!» были разработаны учеными Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России.

Оглашение результатов состоялось в онлайн-формате. Все лауреаты получат призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады. «В год 75-летия Победы олимпиада «Великая Победа» стала одним из важнейших мероприятий для популяризации исторической науки и увековечивания памяти о подвигах героев войны», — отметили организаторы.

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