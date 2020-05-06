ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские школьники стали призерами всемирной олимпиады «Великая Победа»

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Белорусские школьники стали призерами всемирной олимпиады «Великая Победа»

Определены победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа». Торжественная церемония оглашения результатов состоялась 5 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

«В олимпиаде приняли участие свыше 55 тыс. участников более чем из 40 стран. Победителями стали пять участников из России и Кыргызстана. В число призеров вошли и школьники из Беларуси», — рассказали организаторы.

Всемирная школьная олимпиада, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в феврале этого года в онлайн-формате и состояла из трех туров, которые были размещены на сайте victory.may9.ru. В финале перед участниками стояла задача написать эссе на тему Великой Отечественной войны. Задания главного теста «Я знаю! Я помню!» были разработаны учеными Российского военно-исторического общества и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России.

Оглашение результатов состоялось в онлайн-формате. Все лауреаты получат призы и подарки от организаторов и партнеров олимпиады. «В год 75-летия Победы олимпиада «Великая Победа» стала одним из важнейших мероприятий для популяризации исторической науки и увековечивания памяти о подвигах героев войны», — отметили организаторы.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа». Торжественная церемония оглашения результатов состоялась 5 мая, сообщили БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика