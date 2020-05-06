Источник материала: Кричевская жизнь

21 апреля 2020 г. № 8-11

Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Кричевского района

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести в Кричевском районе 30 мая 2020 г., 1 сентября 2020 г., 14 ноября 2020 г. профилактическую антиалкогольную акцию «День трезвости» (далее – акция «День трезвости»).

2. Провести в дни, указанные в пункте 1 настоящего решения, мероприятия, направленные на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, приуроченные к акции «День трезвости», согласно приложению.

3. Ограничить на территории Кричевского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общест­венного питания в розлив:

с 00.00 по 24.00 30 мая 2020 г., 1 сентября 2020 г., 14 ноября 2020 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, приуроченных к акции «День трезвости»;

с 17.00 до 24.00 10 июня 2020 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

4. Ограничения, указанные в пункте 2 настоящего решения, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Кричевская жизнь».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель председателя районного исполнительного комитета-начальник управления по сельскому

хозяйству и продовольствию И.Н.Метелица

Управляющий делами районного исполнительного комитета Е.А.Стасенкова