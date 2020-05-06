ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Решение

06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

21 апреля 2020 г. № 8-11
Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Кричевского района
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести в Кричевском районе 30 мая 2020 г., 1 сентября 2020 г., 14 ноября 2020 г. профилактическую антиалкогольную акцию «День трезвости» (далее – акция «День трезвости»).
2. Провести в дни, указанные в пункте 1 настоящего решения, мероприятия, направленные на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, приуроченные к акции «День трезвости», согласно приложению.
3. Ограничить на территории Кричевского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общест­венного питания в розлив:
с 00.00 по 24.00 30 мая 2020 г., 1 сентября 2020 г., 14 ноября 2020 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, приуроченных к акции «День трезвости»;
с 17.00 до 24.00 10 июня 2020 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
4. Ограничения, указанные в пункте 2 настоящего решения, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Кричевская жизнь».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель председателя районного исполнительного комитета-начальник управления по сельскому
хозяйству и продовольствию  И.Н.Метелица

Управляющий делами районного исполнительного комитета Е.А.Стасенкова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 апреля 2020 г. № 8-11 Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Кричевского района На основании пункта 5
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск назвал сына X Æ A-12. И вот что это значит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика