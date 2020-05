Источник материала: Tut.by

Певица Граймс (Клэр Буше) и глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщили, что решили назвать своего сына X Æ A-12. Не исключено, что это просто шутка, тем не менее артистка объяснила значение имени в Twitter, пишет lenta.ru.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent