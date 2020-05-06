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UFC® проведет марафон всех боев Хабиба Нурмагомедова в Одноклассниках
Источник материала: БДГ
Социальная сеть Одноклассники и UFC®, крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, запускают онлайн-марафон, в котором покажут все бои россиянина Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в легкой весовой категории. Пользователи ОК увидят различные бои, начиная от последних поединков и заканчивая архивными записями, которые покажут путь известного бойца к титулу.
Запуск марафона состоится 2 мая и будет приурочен к открытию
Андрей Громковский, Вице-президент UFC по России и СНГ, прокомментировал запуск: «Одноклассники за последние годы транслировали множество турниров UFC, включая основные бои Хабиба, поэтому для нас было крайне важно запустить официальную группу UFC в социальной сети и стать еще ближе для десятков миллионов наших болельщиков».
Пользователи соцсети Одноклассники смогут изо дня в день отслеживать новые записи с турниров, комментировать бои и вспомнить все самые захватывающие моменты в карьере Хабиба Нурмагомедова. Марафон из серии видеозаписей боев стартует с поединка с Дастином Порье, во время которого чемпион UFC в лёгком весе защитил свой титул, и закончится дебютным выступлением Хабиба 20 января 2012 года, где он победил Камала Шалоруса.
Полный список боев Хабиба Нурмагомедова в онлайн-марафоне в группе UFC:
Хабиб Нурмагомедов стал самым
О UFC®
UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 318 миллионов человек по всему миру, включая 80 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ трансляции в более 170 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 65 стран. UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств. В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001 года штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.
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Социальная сеть Одноклассники и UFC®, крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, запускают онлайн-марафон, в котором покажут все...
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