UFC® проведет марафон всех боев Хабиба Нурмагомедова в Одноклассниках

Социальная сеть Одноклассники и UFC®, крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, запускают онлайн-марафон, в котором покажут все бои россиянина Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в легкой весовой категории. Пользователи ОК увидят различные бои, начиная от последних поединков и заканчивая архивными записями, которые покажут путь известного бойца к титулу.

Запуск марафона состоится 2 мая и будет приурочен к открытию официальной группы UFC в Одноклассниках. В группе будет собран контент для всех любителей смешанных единоборств: рассказы про жизнь UFC и закулисье чемпионата, показы лучших моментов боев, интервью, голосования за бойцов и опросы фанатов MMA.

Андрей Громковский, Вице-президент UFC по России и СНГ, прокомментировал запуск: «Одноклассники за последние годы транслировали множество турниров UFC, включая основные бои Хабиба, поэтому для нас было крайне важно запустить официальную группу UFC в социальной сети и стать еще ближе для десятков миллионов наших болельщиков».

Пользователи соцсети Одноклассники смогут изо дня в день отслеживать новые записи с турниров, комментировать бои и вспомнить все самые захватывающие моменты в карьере Хабиба Нурмагомедова. Марафон из серии видеозаписей боев стартует с поединка с Дастином Порье, во время которого чемпион UFC в лёгком весе защитил свой титул, и закончится дебютным выступлением Хабиба 20 января 2012 года, где он победил Камала Шалоруса.

Полный список боев Хабиба Нурмагомедова в онлайн-марафоне в группе UFC:

7 сентября 2019 – Бой с Дастином Порье, защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе

6 октября 2018 — бой с Конором Макгрегором, защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

7 апреля 2018 — бой с Элом Яквинтой, завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

30 декабря 2017 — бой с Эдсоном Барбозой, выступление вечера UFC 219

12 ноября 2016 — бой с Майклом Джонсоном, UFC 205

16 апреля 2016 — бой с Дарреллом Хорчером, UFC on FOX

19 апреля 2014 — бой с Рафаэлем Дос Аньосом, UFC on FOX

21 сентября 2013 – бой с Пэтом Хили, UFC 165

25 мая 2013 — бой с Абелем Трухильо, установил рекорд по количеству тейкдаунов за один бой (21).

19 января 2013 — бой с Тиагу Таварисом, UFC on FX 7 июля 2012 — бой с Глейсоном Тибау, UFC 148

20 января 2012 — бой с Камалом Шалорусом, UFC on FX, дебют в UFC

Хабиб Нурмагомедов стал самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году, согласно исследованию публикаций и комментариев пользователей ОК. Видеотрансляции с его участием собирают миллионы зрителей, в частности, титульный бой Хабиба с Дастином Порье собрал в ОК 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в 6 млн человек.

О UFC®

UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 318 миллионов человек по всему миру, включая 80 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ трансляции в более 170 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 65 стран. UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств. В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001 года штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.