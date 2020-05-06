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«Белпочта» начала досрочную выплату пенсий и пособий

06.05.2020 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белпочта» начала досрочную выплату пенсий и пособий

«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно.

Сегодня свои деньги могут получить жители столицы, Витебской, Минской и Могилевской областей. Завтра начнутся выплаты в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях, а в пятницу – в Бресте.

В субботу будут работать только дежурные отделения почты.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно. Сегодня свои деньги могут получить жители столицы, Витебской, Минской и Могилевской областей. Завтра...
 
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