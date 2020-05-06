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«Белпочта» начала досрочную выплату пенсий и пособий
Источник материала: ОНТ
«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно.
Сегодня свои деньги могут получить жители столицы, Витебской, Минской и Могилевской областей. Завтра начнутся выплаты в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях, а в пятницу – в Бресте.
В субботу будут работать только дежурные отделения почты.
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«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно. Сегодня свои деньги могут получить жители столицы, Витебской, Минской и Могилевской областей. Завтра...
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