﻿ Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала». 21.by
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Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»

06.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Спортсмен, делая ставку на большой спорт, вынужден чем-то жертвовать. Обучение в школе и последующее образование. Вы как-то успевали совмещать учебный процесс с тренировочным?

Герасименя об аккаунте в Instagram: «Стараюсь, хотя бы, раз в неделю сделать какой-либо пост»

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
В общем, да. Но у меня для начала, когда я пошла только в спортивный класс, мне был поставлен такой ультиматум, что я не должна скатиться в учёбе. Если вдруг у меня начнут падать оценки, тогда уже будут приниматься меры. Конечно, я за это очень сильно переживала, но, в общем-то, я нормально училась. Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, я очень переживала.

Вадим Щеглов:
Вы помните, что это был за предмет?

Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»

Александра Герасименя:
Конечно, это была география. Самое печальное, что я не могу сказать, что я как-то плохо отметилась в географии, но просто в тот момент я была не готова. Получилось так, что у меня была очень спорная оценка, и меня вызвали, и я вот совсем была не готова и, соответственно, получила свой заслуженный тройбан.

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Спортсмен, делая ставку на большой спорт, вынужден чем-то жертвовать....
 
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