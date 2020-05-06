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Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
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Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Спортсмен, делая ставку на большой спорт, вынужден чем-то жертвовать....
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